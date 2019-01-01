محمد البريك لاعب الأسبوع في دوري أبطال آسيا

مدافع الهلال تألق في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

تُوج محمد البريك ظهير أيمن الهلال السعودي بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال آسيا، بعد أدائه الممتاز خلال مباراة ذهاب نهائي البطولة أمام أوراوا ريدز يوم 9 نوفمبر الماضي في الرياض.

ونجح الهلال في الفوز على أوراوا ريدز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد أحرزه أندريه كاريلو على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ومن المقرر أن يلتقي الطرفان مجددًا في موقعة الإياب يوم 24 نوفمبر الجاري على استاد نادي أوراوا في مدينة سايتاما اليابانية.

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وأعلن حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على تويتر فوز نجم دفاع الهلال بجائزة أفضل لاعب متفوقًا على زميليه أندريه كاريلو وعبد الله عطيف، حيث حصل الأول على تقييم 8.2 مقابل 8.1 للجناح البيروفي و7.6 للاعب الوسط السعودي.

واستعرض تويتر دوري أبطال آسيا أبرز أرقام البريك خلال اللقاء، مشيرًا لصناعته هدف المباراة الوحيد لزميله كاريلو، وتمريره لـ68 تمريرة وتسديده مرة واحدة على المرمى.

ويتواجد البريك مع زملائه من الهلال المستدعين لتمثيل المنتخب السعودي حاليًا في طشقند لمواجهة أوزباكستان ضمن الجولة الخامسة لتصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون لتدريبات الزعيم استعدادًا لإياب نهائي دوري أبطال آسيا بعد اللقاء مباشرة، بعدما سمح لهم هيرفي رينارد المدير الفني للسعودية بذلك، إذ قرر أن يخوض اللقاء الودي أمام باراجواي في الـ19 من نوفمبر دونهم.