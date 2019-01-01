مدرب أوراوا: لن نركز على الدفاع أمام الهلال، نريد التسجيل في السعودية

المدرب أوتسوكي يتحدث قبل مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

أكد تسويوشي أوتسوكي المدير الفني لأوراوا ريدز أن فريقه لن يركز على الدفاع في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال مساء اليوم السبت بالرياض.

ويُقام مساء اليوم "الشوط الأول" من مواجهة النهائي في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، والذي سيغيب عنه شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى الفريق الياباني للإيقاف.

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وقلل المدرب الياباني من غياب اللاعب، بقوله "الحارس البديل هاروكي فوكوشيما سيشارك وأنا واثق أنه سيقدم مستوًى جيدًا في المباراة".

مضيفًا حول اللقاء واستراتيجية فريقه "سنخوض مباراة ذهاب النهائي خارج ملعبنا، نريد أن نقاتل في النصف الأول من المواجهة ومن ثم سنلعب الإياب على ملعبنا ووسط جماهيرنا، لدي تصميم كبير على أن نُصبح الأبطال".

"علينا بالتأكيد الأخذ بعين الاعتبار قدرات الهلال، لكننا لن نركز فقط على الدفاع، هدفنا هو إحراز الأهداف في المباراة لتمنحنا الأفضلية في لقاء الإياب".

وأتم "أتوقع مباراتي ذهاب وإياب صعبتين، لكن لاعبينا جاهزون للقتال من أجل الفوز، وفي الإياب ستكون جماهيرنا معنا لتساندنا".