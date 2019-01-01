3 أشياء ممنوعة على لاعبي الهلال في فترة الراحة

المدرب قرر منح اللاعبين راحة 3 أيام

قرر الجهاز الفني للهلال بقيادة رازفان لوشيسكو منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 3 أيام بدأت أمس الأحد وتنتهي الأربعاء القادم، لكنه حذر اللاعبين من 3 أشياء.

ونجح الهلال يوم السبت الماضي في الفوز على أوراوا ريدز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد أحرزه أندريه كاريلو على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

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وقد قرر المدرب الروماني أن يستأنف الهلال تدريباته الأربعاء القادم، على أن يتوجه يوم السبت على متن طائرة خاصة لليابان ليبدأ هناك معسكرًا تدريبيًا لثمانية أيام استعدادًا لمواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والذي سيجري على استاد نادي أوراوا في مدينة سايتاما اليابانية.

واجتمع الجهاز الفني مع اللاعبين قبل بدء الأجازة ووزع عليهم البرنامج الواجب اتباعه خلالها، محذرًا إياهم من 3 أشياء وهي السهر والأكل والإرهاق.

إذ أكد المدرب لوشيسكو على ضرورة حصول اللاعبين على عدد ساعات كافٍ من النوم بجانب اتباع النظام الغذائي الصحي المنصوص عليه وأخيرًا عدم التعرض للإرهاق سواء بالسهر أو غيره مما قد يؤثر على جاهزية اللاعبين البدنية والذهنية.

وأجمع الجميع في الهلال على أهمية المرحلة القادمة وضرورة التركيز والعمل على الاستعداد بالشكل الأفضل لإياب نهائي دوري أبطال آسيا في اليابان.