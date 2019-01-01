راحة 72 ساعة للاعبي الهلال قبل بدء الاستعداد لمواجهة أوراوا ريدز

المدرب قرر منح اللاعبين راحة 3 أيام

قرر الجهاز الفني للهلال بقيادة رازفان لوشيسكو منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 3 أيام تبدأ اليوم الأحد وتنتهي الأربعاء القادم.

ونجح الهلال يوم أمس في الفوز على أوراوا ريدز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد أحرزه أندريه كاريلو على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

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وسيلتقي الفريقان إيابًا يوم 24 نوفمبر الجاري في اليابان، وقد قرر المدرب الروماني أن يبدأ الفريق استعداداته لتلك الموقعة الأربعاء القادم.

وأكد لوشيسكو أنه سيعمل على الحفاظ على اتزان الفريق والمستوى الذي ظهر به في مباراة الذهاب لتحقيق النتيجة المطلوبة إيابًا والعودة باللقب القاري.