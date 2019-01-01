رئيس الهلال: انتهى شوط، وبقي آخر يحتاج للجهد والعمل

تصريح فهد بن نافل بعد نهاية مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال آسيا

أكد فهد بن نافل رئيس الهلال حاجة فريقه للجهد والعمل خلال مواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز للتتويج باللقب القاري.

ولعب الفريق السعودي مباراة جيدة جدًا في الذهاب يوم أمس، لكنه لم يستطع الفوز على ملعب جامعة الملك سعود سوى بهدف واحد أحرزه أندريه كاريلو، وقد أهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة.

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بن نافل كتب على حسابه الرسمي في تويتر بعد المباراة "انتهى شوط للهلال .. وبقي آخر يحتاج منا مزيدًا من الجهد والعمل، وبدعمكم لممثل الوطن سنحقّق -بإذن الله- ما يسعدكم".

وستُقام مباراة الإياب في اليابان يوم 24 نوفمبر الجاري، ويكفي الهلال الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف بشرط التسجيل للتتويج باللقب القاري.