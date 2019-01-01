القدامى وخربين يصلون اليابان، و3 محطات مهمة في برنامج الهلال اليوم

المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا باتت على الأبواب

يُجهز الهلال يومًا مشغولًا قبل 24 ساعة من مواجهة أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب سايتاما 2002، إذ يتضمن برنامجه اليوم السبت 3 محطات رئيسية هي الاجتماع التنسيقي مع إدارة الفريق الياباني، والمؤتمر الصحفي للمدرب رازفان لوشيسكو والتدريب الرئيسي.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع التنسيقي بين ممثلي الفريقين عند التاسعة صباحًا بتوقيت السعودية، ومن ثم المؤتمر الصحفي للمدرب الروماني عند الساعة الـ10:45 دقيقة بتوقيت السعودية، وأخيرًا سيُجري الهلال تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة "سايتاما 2002" الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت اليابان وسيتواصل حتى الساعة السادسة وسيكون مغلقًا حسبما أعلن النادي أمس الجمعة.

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ووصل عدد من لاعبي الهلال القدامى إلى اليابان وعلى رأسهم منصور الأحمد وسعود الحماد ومحمد النزهان وبندر الرزيحان لمساندة الفريق غدًا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وقد حرصت الإدارة الهلالية على دعوة العديد من لاعبي الفريق السابقين للمباراة وخاصة الذين لا يحظون بشعبية كبيرة.

ووصل طوكيو يوم أمس الجمعة كذلك النجم السوري عمر خربين للانضمام لبقية زملائه اللاعبين، وقد حرصت الإدارة على اصطحاب جميع لاعبي الفريق حتى غير المسجلين في القائمة القارية لمساندة زملائهم.

ويعود السبب في تأخر التحاق خربين بالفريق لمشاركته مع منتخب بلاده سوريا ضد الفلبين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، والتي انتهت لصالح السوريين بهدف دون رد مما عزز صدارتهم للمجموعة.

يُذكر أن الهلال نجح في الفوز على أوراوا ريدز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد أحرزه أندريه كاريلو على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ويكفي الفريق الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف بشرط التسجيل للتتويج باللقب الذي خسر مباراته النهائية عامي 2014 و2017.