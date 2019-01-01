كارلوس إدواردو: حظي سيئ، أثق في الهلال وسأكون مشجعًا له

كارلوس إدواردو نجم للهلال السعودي يتحدث عن غيابه النهائي الآسيوي

وصف كارلوس إدواردو مهاجم الهلال نفسه بأنه سيئ الحظ، بسبب غيابه عن نهائي دوري أبطال آسيا لعدم قيده في القائمة القارية للفريق السعودي.

وسيلعب الهلال مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود ذهاب نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا ريدز، وهي المباراة التي تُذكر المهاجم البرازيلي بخسارته اللقب أمام نفس الفريق قبل عامين وتعرضه للإصابة خلال لقاء الذهاب.

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إدواردو قال للإعلام البرازيلي حول اللقاء "لسوء الحظ لست مقيدًا في القائمة القارية للهلال، ولذا لا أستطيع اللعب في دوري أبطال آسيا. أردت بالطبع أن أكون في الملعب لكني سأدعم الفريق كمشجع مثلما فعلت سابقًا".

أضاف "أنا سعيد جدًا لأن الهلال سيلعب نهائي دوري أبطال آسيا، أثق في الفريق كثيرًا. نحن عائلة واحدة ولذا من المهم أن نكون جميعًا معًا في هذه اللحظة".

هداف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بـ8 أهداف وأفضل هداف أجنبي في تاريخ الهلال بـ75 هدفًا أضاف حول استعادته الكثير من مستواه الممتاز هذا الموسم "نحظى ببداية موسم جيدة جدًا، سواء النادي أم أنا".

"يُسعدني جدًا أن أكون قادرًا على مساعدة الهلال على تحقيق أهدافه، كما أنني سعيد بتصدر الفريق للدوري السعودي وكذلك حجز مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا".