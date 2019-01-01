هداف أوراوا: الهلال فريق رائع، لا نتعمد الإيذاء لكننا سنلعب بقوة لإرهاق لاعبيه

نجم وهداف أوراوا ريدز يتحدث عن المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا

استبق شينزو كوروكي مواجهة الهلال السعودي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا بالإشادة به وبقدرات لاعبيه الممتازة، وأكد مهاجم أوراوا ريدز الياباني أنهم لا يتعمدون إيذاء وإصابة منافسيهم لكن مشددًا أنهم سيلعبون بقوة غدًا لإرهاق لاعبي الفريق السعودي.

أوراوا ريدز سيستقبل الهلال يوم غدٍ الأحد على ملعبه سايتاما 2002 في اليابان في إياب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف الفوز وتعويض خسارته ذهابًا في الرياض بهدف دون رد أحرزه أندريه كاريلو.

مدرب أوراوا يعد بأداء مختلف عن الذهاب أمام الهلال ويأمل بمساعدة "الطقس"

المهاجم صاحب الـ8 أهداف في البطولة والذي يُنافس بافيتيمبي جوميس صاحب الـ10 أهداف بدأ تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بوصف الهلال بالفريق الرائع، مضيفًا حسبما نقل الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي "الهلال فريق رائع ويمتلك لاعبين مميزين من أصحاب القدرات الفنية العالية، وبالتالي نحن بحاجة للعب بأقصى وأقوى ما بوسعنا من أجل مقارعتهم".

أضاف "رغم أننا خسرنا مباراة الذهاب 0-1 خارج أرضنا، إلا أننا نأمل أن نحقق الفوز على أرضنا، خاصة وأنه ينتظر أن يحضر أكثر من 60 ألف مشجع من أجل مساندتنا، وبالتالي سوف نقاتل بكل قوة من أجل تحقيق اللقب".

تابع "أنا واثق أنكم ستشاهدون مباراة مختلفة تمامًا من أوراوا ريدز عما شاهدتم في مباراة الذهاب، حيث يجب أن نسجل هدفين من أجل الفوز، وفي ذات الوقت يجب أن نلعب بتوازن كي لا نتلقى أي هدف يجعل مهمتنا معقدة".

وأجاب شينزو على سؤال من صحيفة الجزيرة السعودية حول تعمدهم إصابة منافسيهم كما حدث مع سيباستيان جيوفينكو خلال الذهاب وعمر خربين خلال نهائي 2017 قائلًا "نحاول أن لا نتعمد إصابة أي لاعب، لكن اللعب أمام فريق بإمكانيات الهلال يتطلب اللعب بشكل قوي، وهذا ما سيحدث لإرهاقهم".