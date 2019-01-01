كونتي: سباعية الهلال لا تُنسى، وأتمنى تتويج جيوفينكو بدوري أبطال آسيا

المدير الفني للإنتر يتحدث من قلب السعودية

قال أنتونيو كونتي المدير الفني لإنتر أنه لم ينس زيارته السابقة للسعودية حين جاء مع فريقه السابق يوفنتوس لمواجهة الهلال في مباراة اعتزال محمد الدعيع وانتصارهم وقتها بسباعية.

وحل كونتي ضيفًا على السعودية خلال الأسبوع الماضي لإلقاء محاضرة نظمها معهد إعداد القادة في المنطقة الشرقية، تهدف إلى نقل الخبرات الفنية إلى الكوادر السعودية، وقد زار نادي الاتفاق على هامش تلك الزيارة.

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المدرب الإيطالي أجرى حوارًا مع صحيفة الرياضية السعودية بدأها بالتأكيد على سعادته بالتواجد في المملكة، مضيفًا "سعيد بوجودي في السعودية وشعبها الودود الطيب، وهذه ليست المرة الأولى التي أحضر فيها، فقد حضرت في الرياض عام 2011 في مباراة جمعت الهلال مع يوفنتوس، حينما كنت مدربًا للأخير، وأتذكر فوزنا بسباعية على الهلال في مناسبة اعتزال محمد الدعيع حارسه".

وحول معرفته بالكرة السعودية، قال كونتي "عندي اطلاع بسيط على الكرة السعودية، وأعرف أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو يلعب مع الهلال، وهو محترف مميز، وأيضًا تربطني علاقة قوية مع الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، وهو قادر على تحقيق نتائج إيجابية".

وعن إمكانية احتراف اللاعبين السعوديين في الدوريات الأوروبية، قال المدرب السابق لتشيلسي "الأندية الأوروبية ذكية في اختياراتها، واللاعب السعودي يحتاج إلى عمل دؤوب للوصول إلى الأندية الأوروبية، وأرى أن وجود الأكاديميات والاهتمام بالفئات السنية سيصنع لاعبين موهوبين، وسيكونون محط أنظار الأندية الأوروبية".

وأخيرًا تمنى كونتي فوز جيوفينكو بدوري أبطال آسيا مع الهلال، بقوله "جيوفينكو لاعب كبير ومميز، أنا دربته في يوفنتوس، وأعرف إمكاناته جيدًا، وأتمنى أن يفوز الهلال بالكأس من أجل جيوفينكو ومن أجل فرحة جماهير الهلال، والكرة السعودية".