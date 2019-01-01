رئيس هيئة الرياضة: أتمنى مواصلة الهلال لتفوقه في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يعلق على ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

أبدى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية أمله أن يتواصل تفوق الهلال على منافسه أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال لعب مباراة جيدة جدًا على ملعب جامعة الملك سعود يوم أمس في الرياض، وقد أنهى لقاء الذهاب لصالحه بهدف أندريه كاريلو وأهدر عددًا من الفرصة كانت كفيلة لجعل موقعة الإياب في 24 نوفمبر الجاري أسهل كثيرًا.

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الفيصل تواجد في مدرجات "محيط الرعب" يوم أمس لتشجيع الهلال بصحبة رئيس النادي فهد بن نافل، وقد علق بعد اللقاء قائلًا عبر حسابه الرسمي في تويتر "أبارك للهلال الفوز .. وبإذن الله يواصل الفريق تفوقه في مباراة الإياب لتحقيق اللقب الآسيوي".