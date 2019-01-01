الهلال يقرر نقل معسكره من طوكيو إلى سايتاما

المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا باتت على الأبواب

قرر الهلال نقل معسكره الإعدادي لإياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز من مدينة طوكيو إلى سايتاما في اليابان، ذلك كما أفصحت صحيفة الرياضية السعودية.

وأجرى الفريق السعودي تدريبه الأخير في الرياض يوم أمس السبت ومن المقرر أن يتوجه اليوم لليابان حيث يُقيم هناك معسكرًا قصيرًا حتى موعد اللقاء في الـ24 من نوفمبر الجاري، وقد قررت الإدارة نقل المعسكر لمدينة سايتاما قبل موعد المباراة بـ48 ساعة.

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ويهدف هذا القرار لوضع اللاعبين بالقرب من ملعب المباراة النهائية وتسهيل تنقل الفريق منه وإليه.

ويبدأ الهلال معسكره الإعدادي في جنوب طوكيو اليوم الأحد، حيث فضل النادي الابتعاد عن وسط العاصمة تفاديًا للازدحام أثناء تنقلات الفريق لملعب التدريبات الذي وفره الاتحاد الياباني، وسيبقى في هذا المعسكر حتى يوم الجمعة القادم ومن ثم سنتقل إلى سايتاما.

وسيؤدي الفريق مرانه الأخير على ملعب سايتاما يوم السبت القادم، ويسبقه المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء والاجتماع الفني بحضور ممثلي الفريقين للاتفاق على الجوانب الفنية للقاء.