"الهلال أنهى جملة "العالمية صعبة"، النصر مطالب بالتخلص من "صفر آسيا""

النصر والهلال يخوضان التحدي الآسيوي مساء اليوم الأحد

يخوض الهلال والنصر مساء اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض تحدي دوري أبطال آسيا، إذ يلتقيان برسبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي في ربع نهائي البطولة على الترتيب.

الهلال سبق أن تُوج باللقب الثمين عام 2019 فيما لم يفز به النصر أبدًا، وقد وصل نصف النهائي الموسم الماضي وخسر أمام برسبوليس.

الناقد الرياضي أحمد الفهيد يرى أن الضغط على النصر أكبر كثيرًا مما هو على الهلال، نظرًا لعجزه عن الفوز بالألقاب القارية منذ فترة طويلة.

ماذا قال أحمد الفهيد عن موقف الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا؟

الفهيد أوضح خلال تصريحاته مع برنامج "أكشن مع وليد" أن الضغط انتقل من الهلال إلى النصر فيما يتعلق بنتائج الفريق في دوري أبطال آسيا.

إذ قال "الهلال تخلص من الضغوطات بعدما نجح في الفوز باللقب عام 2019، لأنه نجح في إيقاف جملة "الآسيوية صعبة قوية"، انتهت تلك الجملة بفوز الهلال بدوري أبطال آسيا".

تابع "النصر مطالب الآن بالفوز بدوري الأبطال حتى لا يُصبح "صفر آسيا"، هذه نتائج واضحة وأرقام، ولذا النصراويون لا يُريدون الفوز بالدوري والكأس بل دوري أبطال آسيا هو شغلهم الشاغل".

ما هي ألقاب الهلال والنصر القارية؟

الهلال تُوج بـ7 ألقاب آسيوية، هي 3 ألقاب لدوري أبطال آسيا ولقبين لكأس الكؤوس الآسيوية بجانب لقب السوبر الآسيوي.

وكان آخر ألقاب الهلال القارية فوزه بدوري أبطال آسيا عام 2019 والذي منحه الفرصة للعب في كأس العالم للأندية.

النصر فاز بلقبين قاريين فقط هما كأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي وكلاهما عام 1994.

العالمي وصل نهائي دوري أبطال آسيا مرة واحدة وخسره عام 1995 في الرياض أمام إيهوا تشونما الكوري الجنوبي بهدف دون رد.

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