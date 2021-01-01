ميكالي يُبرئ الهجوم ويُحدد المتهم الرئيسي في تراجع نتائج الهلال

الهلال خسر أمام استقلال دوشنبه 4-1

أكد روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال السعودي أنه لم يسمح بتكرار ما حدث في المباراة الأخيرة للفريق، واعدًا الجماهير برد فعل ممتاز عقب الخسارة القاسية أمام استقلال دوشنبه 4-1.

الهلال يستعد لمواجهة أجمك الأوزبكي في مباراة حاسمة لضمان تأهله لدور الـ16 من دوري الأبطال، إذ يتواجد ثانيًا في مجموعته حاليًا برصيد 7 نقاط وبفارق المواجهة المباشرة عن استقلال دوشنبه في الصدارة وفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي وأجمك.

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ميكالي الذي وجهت له جماهير الهلال انتقادات لاذعة عقب الخسارة القاسية أكد تفهمه لغضب الجماهير، مشيرًا إلى أن الفرق الكبرى هي التي تعرف تمامًا كيف تخرج من تلك المواقف الصعبة بشكل أقوى.

وأضاف حول اللقاء القادم "سبق أن لعبنا ضد أجمك وواجهنا صعوبات كبيرة، علينا أن ندخل اللقاء بتركيز كبير وأن نحقق الفوز للعودة إلى الصدارة، الغضب ليس الحل المناسب بل العمل في هدوء وتصحيح الأخطاء".

المدرب البرازيلي الذي خلف رازفان لوشيسكو في تدريب الهلال برأ هجوم الفريق من مسؤولية التراجع في النتائج، وحدد المتهم الأهم في ذلك، بقوله "نحن نعرف فريقنا جيدًا وأكثر من أي شخص آخر، عانينا من الهجمات المرتدة في المباراة الأخيرة وكان علينا التعامل معها بشكل أفضل".

تابع "لن نغير أسلوب هجومنا، لكننا بحاجة لتصحيح الأخطاء في خط الدفاع".

يُذكر أن لوشيسكو كان قد تُوج مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، فيما استبعد الفريق من النسخة الماضية لإصابة جل لاعبيه بفيروس كورونا.