"الهلاليون في كوكب آخر .. وصلوا لمرحلة لم يصل لها أحد"

الهلال تفوق على كل منافسيه مع فهد بن نافل

أشاد الإعلامي الرياضي محمد البكيري بما يقدمه نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل من إنجازات وبطولات، مشيرًا إلى أنه خلق لنفسه كوكب آخر.

الهلال الأفضل على كافة الأصعدة

البكري قال خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة إم بي سي أكشن: "الهلاليون يخلقون لنفسهم كوكب آخر، وهم يستحقون ذلك بكل صراحة، لأن الهلال وصل إلى مرحلة نضج فني وإداري وبطولي، هذا بالإضافة إلى الاستقرار الفني".

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وتابع: "شيء كبير يحسب لإدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، وإذا كان الهلال هو مغناطيس البطولات، فأعتبر رئيسه هو محور المغناطيس، لأنه لديه جاذبية للبطولات بشكل غير طبيعي".

واختتم البكيري تصريحاته قائلًا: "فهد بن نافل قليل الظهور كثير البطولات وكثير المشاريع الاستثمارية لفريق الهلال ويريد الذهاب بالنادي إلى أبعد ما يراه الآخرون".

ما الذي حققه نادي الهلال تحت رئاسة فهد بن نافل؟

ونجح فهد بن نافل في تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات، حيث حقق الفريق معه 7 بطولات رسمية وواحدة ودية.

الهلال حقق بطولة الدوري السعودي 3 مرات على التوالي مع بن نافل، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة وكأس السوبر السعودي مرة.

وتأتي آخر بطولة كأس سوبر لوسيل، بعد الفوز على الزمالك المصري يوم الجمعة الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة.