الهلاليون غاضبون من التحكيم .. والكثيري يصب الوقود على النار

أبدى جمهور الهلال غضبه الشديد من قرار الحكم عدم احتساب ركلة جزاء، واحدة على الأقل، لصالح الشباب خلال مواجهة الاتحاد التي انتهت بفوز الأخير منذ قليل، وقد صب محلل التحكيم سعد الكثيري المزيد من الوقود على النار.

الفريق الجداوي هزم ضيفه العاصمي بهدفين دون رد، وقد طالب الشبابيون باحتساب ركلتي جزاء في الشوط الثاني لكن الحكم، أناستاسيوس سيديروبولوس، رفض مطالبهم، وهو ما أثار غضب الهلاليين كثيرًا، حيث كانوا يأملون بتعثر المتصدر وتقليص فارق الصدارة معه.

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الكثيري محلل التحكيم لدى قناة 24 الرياضية السعودية أبدى رأيه في قرارات الحكم اليوناني مؤكدًا صحتها جميعًا، ومؤيدًا قراره عدم احتساب ركلة جزاء للشباب عند الدقيقة الـ89 نتيجة لمسة يد ضد عوض الناشري، إذ أشار إلى أن يد اللاعب الاتحادي في موضعها الطبيعي.

حكم المباراة يقرر استمرار اللعب ولا وجود لركلة جزاء لفريق #الشباب.#الشباب_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/CzDZK4jV5f — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 13, 2022

الكثيري أوضح كذلك عدم وجود ركلة جزاء عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بسبب عدم وجود لمسة يد على لاعب الاتحاد.

تحليل الكثيري وتأكيده عدم وجود أي ركلة جزاء لليوث زاد غضب الجمهور الهلالي الذي اتهمه بالتحيز أو عدم الفهم.

فوز العميد عزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 57 نقطة وحافظ على فارق الـ11 نقطة مع الهلال والشباب في المركزين الثاني والثالث، لكن مع امتلاك الأول لمباراتين مؤجلتين.