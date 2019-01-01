الهريفي يشيد بحمدالله بعد هاتريك الحزم

النصر يسعى لحسم الدوري السعودي لصالحه

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أشاد فهد الهريفي اللاعب السابق للنصر السعودي، بالمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم العالمي، بعد تسجيله هاتريك أمام الحزم.

وحقق النصر فوزًا كبيرًا على الحزم بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصد حمدالله ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي قبل جولة من انتهائه، برصيد 32 هدفًا على بعد خطوات من الرقم التاريخي للهداف.

وقال الهريفي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ههههه حمدالله احبك يا اخي تبغاه ٩ ذيب تبيه ١٠ موسيقار".

ههههه حمدالله .. ❤️

احبك يا اخي تبغاه ٩ ذيب تبيه ١٠ موسيقار — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) May 11, 2019

وأضاف: " هذا أمرابط ولا جوليانو .. صانع ماهر مو خذ وهات لعب المضمون" مشيدًا بصناع لعب الفريق بعد مباراة أكثر من رائعة.

هذا مرابط ولا جوليانو .. صانع ماهر

مو خذ وهات لعب المضمون ..!!! — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) May 11, 2019

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بفارق نقطة واحدة فقط عن المنافس الهلال صاحب الوصافة.