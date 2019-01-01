الهريفي يشيد بحمدالله بعد هاتريك الحزم
أشاد فهد الهريفي اللاعب السابق للنصر السعودي، بالمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم العالمي، بعد تسجيله هاتريك أمام الحزم.
وحقق النصر فوزًا كبيرًا على الحزم بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويتصد حمدالله ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي قبل جولة من انتهائه، برصيد 32 هدفًا على بعد خطوات من الرقم التاريخي للهداف.
وقال الهريفي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ههههه حمدالله احبك يا اخي تبغاه ٩ ذيب تبيه ١٠ موسيقار".
ههههه حمدالله .. ❤️— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) May 11, 2019
احبك يا اخي تبغاه ٩ ذيب تبيه ١٠ موسيقار
وأضاف: " هذا أمرابط ولا جوليانو .. صانع ماهر مو خذ وهات لعب المضمون" مشيدًا بصناع لعب الفريق بعد مباراة أكثر من رائعة.
هذا مرابط ولا جوليانو .. صانع ماهر— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) May 11, 2019
مو خذ وهات لعب المضمون ..!!!
ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بفارق نقطة واحدة فقط عن المنافس الهلال صاحب الوصافة.
انتقال نيمار إلى ريال مدريد ؟— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 11, 2019
الظاهرة رونالدو يتحدث عن ذلك من منظوره الشخصي 🗣️👇 pic.twitter.com/g0gFbqtkZp