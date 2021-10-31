الهريفي: صدمت برد فؤاد أنور .. والأخير: أدعو له بالهداية

الجدل متواصل بين نجمي النصر السابقين

انشغل الجمهور النصراوي مساء أمس بجدال كبير بين لاعبي الفريق السابقين "فهد الهريفي وفؤاد أنور" عبر تويتر، بدأه الأخير بالرد على تغريدة للأول وانقسم الجمهور بين النجمين.

النصر يُعاني من أيام صعبة حاليًا، بدأت بالخسارة أمام الهلال والخروج من دوري أبطال آسيا ثم الخسارة أمام الاتفاق والتعادل مع الفيحاء في الدوري السعودي وأخيرًا أزمة التصريحات المتبادلة بين نجميه عبد الفتاح عسيري وأندرسون تاليسكا.

ما هو الخلاف بين فهد الهريفي وفؤاد أنور؟

الحكاية بدأت بتغريدة من الهريفي أكد خلالها على صدقه مع جماهير النصر، مشيرًا إلى أن آخرين يتركون أنديتهم ويتحدثون عن أندية أخرى، ولم يُسمي أي شخص محدد خلال حديثه.

رد فؤاد أنور على تلك التغريدة بقسوة، إذ قال "احترم نفسك وإلا أعطيك على رأسك أمام الناس".

واشتعل تويتر بعد ذلك بين مؤيد للهريفي وآخر لفؤاد أنور وبدأ كل منهما في إعادة نشر التغريدات الداعمة له. ( هنا المزيد من التفاصيل عن القصة )

ماذا قال الهريفي عن تغريدة فؤاد أنور؟

برنامج الحصاد الرياضي أجرى مداخلة هاتفية مع الهريفي وسأله عن رد أنور، وقد أكد صاحب الـ56 عامًا صدمته الكبيرة برد لاعب النصر والشباب السابق، مشيرًا إلى أنه لم يقصده أبدًا في تغريدته.

وأضاف "أنا متفاجئ وحتى الآن لست مستوعبًا ذلك الرد من فؤاد أنور، أقسم بالله أنني لم أفكر به أبدًا، هو بعيد كل البعد عما قلت وأنا لا أقصده أبدًا، أعلم أنني أصنع الحدث وأترك الآخرين للتعليق، لكني كنت أتحدث عن بعض الإعلاميين والمؤثرين في تويتر وجماهير النصر لأننا معتادين على الانقسامات في النصر وعلى اهتمام المؤثرين بالأندية الأخرى والبعد عن مشاكل ناديهم".

فهد الهريفي - لاعب النصر السابق :

رد "فؤاد أنور" على تغريدتي فاجأني وصدمني ..

الحصاد الرياضي ... @Fahadalhurifi pic.twitter.com/QnC7PocNm4 — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) October 31, 2021

وأضاف "مازلت مصدومًا مما حدث، كنت أنوي الرد لكني فضلت الصمت حين رأيت تفاعل الجمهور، لا أريد الحديث عن الأمر .. ربما أساء هو الفهم".

كيف رد فؤاد أنور على حديث الهريفي؟

فؤاد أنور أجرى مداخلة كذلك مع البرنامج المذاع عبر قناة 24 الرياضية ورد على حديث الهريفي مؤكدًا أنه كان الشخص المقصود في تغريدة الهريفي.

إذ قال "أنا من وجهة نظري أنني كنت المقصود بتغريدة الهريفي، التغريدة كانت بالنسبة لي على الأقل شافية ووافية، فهد اعتاد الحديث ثم التملص من حديثه، أدعو له بالهداية".

فؤاد أنور - لاعب الشباب والنصر السابق :

أنا المقصود في تغريدة "فهد الهريفي" الذي يتملص من كلامه

"أدعو له بالهداية" ..

الحصاد الرياضي ... @FuadAnwar06 pic.twitter.com/Dlx1sRkA5Z — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) October 31, 2021

وأتم "نحن لاعبين كبار لكننا في النهاية بشر، لو شعرنا أن أحد أخطأ في حقنا نرد، وتلك طبيعة البشر، أنا واثق أنني المقصود بالتغريدة والهريفي دومًا ما يُخطئ في حق الناس ثم يتملص والجميع يعرف أسلوبه هذا".

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