الهريفي ردًا على اتهامات المريسل: أقسم بالله لم يحدث، حسبي الله ونعم الوكيل

الإعلامي النصراوي صب المزيد من البنزين على النار

رد فهد الهريفي نجم النصر المعتزل سريعًا على اتهامات الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل له بالحديث مع نجوم النصر وإشعال الأزمات داخل الفريق، وقد بدأ عليه التأثر الشديد حين تحدث عن الأمر خلال إحدى "مساحات" تويتر.

جمهور النصر منقسم تمامًا بين داعم ورافض لأسلوب الهريفي وانتقاده الواضح لإدارة النصر، بعضهم يرى أنه محق تمامًا في حديثه خاصة بعد الخسارة أمام الهلال في دوري أبطال آسيا، وبعضهم يرى أنه يتحدث لأسباب شخصية بحتة وبحثًا عن منصب داخل الفريق.

ماذا قال المريسل عن الهريفي ورسائله لحمدالله وعسيري؟

الإعلامي النصراوي تحدث في إحدى "مساحات" تويتر وكشف عن أسرار صدمت الجمهور الأصفر حول محادثات هاتفية بين الهريفي ونجمي الفريق عبد الرزاق حمدالله وعبد الفتاح عسيري.

المريسل أوضح أنه صبر كثيرًا ورفض الكشف عن تلك الأسرار لقيمة الهريفي الكبيرة في تاريخ النصر، لكنه لم يستطع الصبر والصمت أكثر من ذلك نظرًا لأن صاحب الـ56 عامًا "زودها كثيرًا" على حد قوله.

وأضاف "الهريفي تواصل مع حمدالله بداية الموسم الجاري وقال له أن النادي والإدارة لا يحبونه ولا يريدونه في الفريق، وبعدها تحدث مع عسيري وحذره من أن يُصبح تاليسكا النجم الأول للفريق وأن يتفوق عليه".

وقد ربط الجمهور النصراوي بين حديث الهريفي مع عسيري والأزمة التي انفجرت أخيرًا بين الأخير وزميله البرازيلي، والتي كان سببها تصريحات الجناح السعودي حول التفرقة في المعاملة بين اللاعبين المحليين والأجانب في الفريق.

كيف رد الهريفي على اتهامات وتصريحات المريسل بحقه؟

الهريفي كان يتواجد في "مساحة" أخرى على تويتر وقد قطع حديثه مع أحد المستمعين وقال أنه تصله رسائل كثيرة للاستفسار عما قاله المريسل بحقه، وقد بدا عليه التأثر الشديد وبدأ حديثه بقول "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأقسم النجم السعودي بعدها أن كل هذا كلام خاطئ تمامًا، وأضاف "أقسم بالله أنني لا أعرف رقم أي لاعب في النصر إلا حمدالله، ولم أتحدث معه سوى مرة واحدة بداية الموسم الجاري".

"المريسل يُحاول اللعب على وتر الجماهير، لا أعلم ما الذي سيستفيده من قول هذا الكلام عني، أقسم بالله من جديد أنني لم أتحدث مع أي لاعب في النصر إلا حمدالله، وأدعو الله ألا تشرق شمس غدٍ علي إن حدث ما قاله المريسل".

وأتم "حديثي مع حمدالله كان في حضور أكثر من 10 أشخاص منهم طلال الرشيد وجلهم كانوا يستمعون للحديث، تحدثت معه لأمرر له عدة نقاط لصالحه وصالح النصر، تحدثت معه عن وجوب الابتعاد عن تسديد ركلات الجزاء وعدم الإكثار من المراوغات والتسديد أكثر على المرمى وعدم افتعال المشاكل والحصول على البطاقات الصفراء. أيعقل أن أفعل ما يقوله المريسل! حسبنا الله ونعم الوكيل".

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