الهريفي تحت مقصلة جمهور الاتحاد .. النمور ينقضون على فهد بعد تقليله من العميد

غضب نجم النصر السابق من تعادل فريقه أمام الاتحاد، أقحمه في أزمة جديدة

سيطر فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، على حديث جمهور الاتحاد خلال الساعات الماضية، عارضين الدفاتر القديمة له، بعد تصريحاته التي قلل بها من العميد.

ماذا قال الهريفي عن الاتحاد؟

العميد حل ضيفًا على العالمي أول أمس الأحد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

المباراة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، وشهدت طرد طارق حامد من الفريق الجداوي، وعبد المجيد الصليهم من الفريق العاصمي.

لكن سيطر الغضب على النصراويين لعدم قدرة الفريق على تحقيق الفوز، في ظل عدة غيابات في صفوف النمور.

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Shahid Shahid

وعقب المباراة، خرج الهريفي في مساحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعنوان "إدارة فاشلة، مدرب جبان، جمهور مقهور"، للتعبير عن غضبه عقب التعادل.

وقال نجم العالمي الأسبق، خلال المساحة: "أقسم بجلال الله على أيامنا، أقسم بمن أحل القسم أنه أسهل فريق كنا نقابله، مع احترامي له وحبي له، هو الاتحاد، يا رجل كنا ننفرد من النص".

جمهور الاتحاد ينقض على الهريفي

تصريح الهريفي تسبب في غضب كبير من جمهور الاتحاد، مؤكدين أن تاريخه أمام العميد لا يناسب حديثه، في ظل تلقي الفريق الجداوي هزائم ثقيلة أمام نظيره العاصمي.

ورد عدد من مشجعي النادي الجداوي حصيلة ما قدمه النصر أمام الاتحاد خلال الفترة من 1984 إلى 2000، وهي الفترة التي مثل بها الهريفي العالمي..

خلال هذه الفترة، التقى الفريقان في 60 مباراة، فاز الاتحاد في 24 مقابل 20 للنصر، وتعادلا في 16 لقاء.

الهريفي رد على هذه الحملة، معلقًا عبر حسابه على "تويتر": "لن تاخذوني الى ملعبكم، ولست متعصبا كل مافي الامر رأي فني اطرحه بكل امانه ومصداقية داخل الملعب، من الموسم الماضي لم يعجبني طريقة واسلوب لعبه اذا كان عاجبكم هذا رايكم".

وأضاف: "الاتحاد وجماهيره عزيز وغالي عشت معاه في تنافس شريف وتوأمه وبحث انا وهو عن عدالة المنافسه طول ٣٠ سنة".

الهريفي واصل: " حقيقة كل المقابلات التى في حضوري كناااااا الاكثر فوز سوى في جده او الرياض، عام ٩٣ كنت موقوف، من ٩٦ حتى اخر ٩٨ لم العب، مالي شغل في عدد المباريات، ان كنتم تريدون الحقيقة".

واستجاب جمهور الاتحاد لتغريدة نجم العالمي الأسبق، وقاموا بحذف المواسم التي ذكرها الهريفي في تغريدته، فكانت الحصيلة 51 مباراة، فاز العميد في 19 مقابل 17 للعالمي.

يذكر أن العميد يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب الموسم الجاري من دوري روشن برصيد 11 نقطة، فيما يحتل العالمي المركز الخامس بعشر نقاط.

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