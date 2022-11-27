الهريفي مهاجمًا رينارد: متخبط وتخلى عن قناعاته مع بداية المونديال!

نجم النصر الأسبق ينتقد الدفع بسامي النجعي وحسان تمبكتي

انتقد فهد الهريفي؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، طريقة إدارة الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، لمواجهة بولندا، مهاجمًا سياسته بشكل عام التي يتبعها منذ بداية المونديال.

الأخضر تلقى الهزيمة بالأمس أمام بولندا بثنائية نظيفة، في ثاني مباريات كأس العالم قطر 2022، بعدما كان قد افتتح مشواره بفوز تاريخي أمام المنتخب الأرجنتيني بثنائية مقابل هدف وحيد.

وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مهاجمًا رينارد: "بعد فوزك على الأرجنتين كان المفروض تكون واقعي و حذر وتفكر في التعادل وتلعب على المرتدات أو على عناصر الأغلب فيهم دفاع، خاصة أن من هزمته راح يلعب من صالحك، بولندا كان حذر ومتكتل وأسلوب واحد، يارب يكون واقعي أمام المكسيك، ويخفف من التهور وكثرت التغييرات العجيبة !".

وأضاف: "لازم نعترف أن مدربنا أخطأ في إدخال النجعي من البداية ..!، ومن الاساس ليش لعب تمبكتي..!!!، تخبط وعنترية غير معروفة في منهج كرة القدم، الواقعية والثبات والاستقرار في التشكيلة شيء معتاد فما بالك في مركز مهم ..!! إلا إن كنت في حالة الفوز كلش تمام".

نجم المنتخب السعودي الأسبق اختتم منتقدًا إحداث المدرب الفرنسي تغييرات في التشكيل: "مغير مغير وأنا أخوك حتى لو ماكان هناك إصابات، قبل كأس العالم قلنا عنده قناعات لذلك ضم الكثير ممن لم يكونوا في جاهزيتهم فقلنا هذه قناعاته ثم بدأ كاس العالم ماذا حدث؟ بدأ يتخلى عن هذه القناعات، مدربنا لم يحسبها صح".

مغير مغير وانا اخوك

حتى لو ماكان هناك اصابات

قبل كأس العالم قلنا عنده قناعات لذلك ضم الكثير ممن لم يكونوا في جاهزيتهم فقلنا هذه قناعاته ثم بدأ كاس العالم ماذا حدث

بدأ يتخلى عن هذه القناعات . 🌹 https://t.co/ehHcFb214F — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) November 27, 2022

يذكر أن الأخضر يحتاج للفوز في المباراة المقبلة أمام المكسيك كي يتأهل لدور الـ16، أما نتيجة التعادل فستجعل تأهله متوقفًا على نتيجة مواجهة الأرجنتين وبولندا.