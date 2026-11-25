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مع وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي إلى حاجز 987 هدفًا، لم يعد السؤال الذي يلاحقه "هل سيصل إلى الهدف رقم ألف في مسيرته؟"، بل فرض سؤال أخر نفسه بواقعية من الفريق الذي سيستقبل هذا الهدف؟

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نجح كريستيانو رونالدو في قيادة فريقه النصر للفوز على السد القطري بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء على ستاد الأول بارك، بالعاصمة السعودية "الرياض"، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

ثنائية النصر سجلها صاروخ ماديرا وجواو فيليكس في الدقيقتين 13 و52، فيما أحرز محمد وعد هدف السد الوحيد في الدقيقة 22 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد العالمي للنقطة التاسعة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الغرب، مع بقاء مباراة مؤجلة له، فيما تجمد رصيد الزعيم عند نقطتين في المركز الـ14، ما يعني تضاءل فرص تأهله للدور المقبل بنسبة كبيرة.

الدون أشعل المباراة مبكرًا، فبفضل مراوغة داخل منطقة جزاء السد، تمكن من الحصول على ضربة جزاء، سجل منها الهدف الأول بضربة جزاء صاروخية عوضت الجماهير حسرتها على إهدار ركلته السابقة أمام الأهلي، إذ اصطدمت حينها في القائم الأيمن وبهذا الهدف أيضًا رفع رونالدو رصيده في دوري أبطال آسيا مع النصر لـ17 هدفًا، متفوقًا بهدف وحيد على المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ لينصب نفسه الهداف التاريخي للعالمي في البطولة القارية.

وكما ذكرنا وصل الدون للهدف رقم 987، وأصبح مطالبًا فقط بتسجيل 13 هدفًا لوصول إلى حاجز الألف هدف في إنجاز ضخم يخلد اسم الأسطورة كريستيانو رونالدو في تاريخ كرة القدم العالمية، وبات الجميع في حالة ترقب لموعد تسجيل هذا الهدف والذي لا يبدو بعيدًا على الإطلاق، بل هناك ترقب أيضًا للفريق الذي ستستقبل شباكه هذا الهدف، وذلك ما طرحه الإعلامي السعودي محمد العنزي خلال حلوله ضيفًا على برنامج "روتانا سبورت مع وليد".

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العنزي أثار الجدل بحديثه عن إمكانية أن يأتي هذا الهدف في ديربي الرياض التاريخي المرتقب بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي، والمقرر يوم 1 يناير 2027، حيث قال: "أنا أجري حسابات معقدة لأتوقع متى يأتي الهدف رقم 1000 لرونالدو، أظن أنه قادر على تسجيل 12 هدفًا في المباريات المقبلة للنصر أمام الحزم، الخلود، القادسية، الغرافة، الشباب، الخلود (كأس السوبر السعودي)، الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، وإذا سار بمعدله التهديفي المرتفع هذا الموسم ربما يكون هدفه الألف في شباك الهلال".

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في سياق متصل، كشف النجم البرتغالي جواو فيليكس، لاعب النصر عن تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين مواطنه كريستيانو رونالدو، عقب تسجيله هدفًا رائعًا بضربة مقصية هوائية، قاد بها فريقه إلى تحقيق الفوز، في لقطة لفتت الأنظار وأثارت إعجاب قائد منتخب البرتغال.

وقال فيليكس في تصريحاته بعد المباراة: "في كل لقاء أكون قريبًا من كريستيانو، وأؤدي الدور نفسه، وأعمل على الربط بين الخطوط، ما يجعلني أقرب إليه، ويساعدنا في تقديم كرة قدم جيدة".

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واختتم فيليكس حديثه بالإشادة بالتفاهم بينه وبين قائد النصر، قائلًا: "لدينا لاعبون بمستويات عالية، وأنا وكريستيانو نلعب بمستوى مميز، ونعرف بعضنا جيدًا داخل الملعب، وهو ما يمثل نقطة قوة لنا"، في إشارة إلى أن الانسجام بين الثنائي البرتغالي يمثل أحد الأسلحة الهجومية المهمة للفريق السعودي.