خاص| الهدف الأبرز في الميركاتو.. خطة تشيلسي للانتقام من برشلونة

وضع تشيلسي في خطته بالميركاتو الصيفي المقبل الانتقام من برشلونة الذي يسعى لضم أكثر من لاعب من خط دفاعه، وذلك بمحاولة استقدام هدفه الدفاعي الأهم.

تشيلسي يخطط لضم الفرنسي جوليس كوندي تزامنًا مع وصول تود بويلي إلى سدة رئاسة النادي.

خطة تشيلسي للانتقام من برشلونة

أنطونيو روديجر سيرحل غالبًا إلى ريال مدريد، وكريستينسن أنهى كل شيء تقريبًا مع برشلونة وكذلك سيزار أثبيليكويتا ومن المقرر أن يتخذ الكتلان خطوة حيال ضم ماركوس ألونسو أيضًا.

خط دفاع تشيلسي يحتاج للبناء من جديد، وأهم هدف في الميركاتو سيكون الفرنسي كوندي، الذي يعد من أهم اللاعبين أيضًا على رادار برشلونة.

لكن تشيلسي لن يترك برشلونة يأخذ كل شيء منه، ماضيه ومستقبله، ولذا يسعى بقوة لحسم صفقة الفرنسي من إشبيلية.

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كوندي البالغ من العمر 23 عامًا أيضًا يعتبر تشيلسي خيارًا مفضلًا، يريد الخروج إلى دوري جديد من خلال قلعة ستامفورد بريدج.

اختبار بويلي

يطمح إشبيلية للحصول على 59 مليون جنيه إسترليني نظير هذه الصفقة للاعب الذي يستطيع التألق في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

ينضم كوندي بذلك إلى أهم أهداف الصيف في تشيلسي، وهو لاعب كريستال بالاس كونور جالاجر، إضافة إلى إبقاء توماس توخيل في سدة تدريب الفريق في أول محطات الميركاتو التي ستختبر بها قدرات تود بويلي المادية.

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