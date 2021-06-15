الهداف التاريخي لليورو .. أرقام رونالدو في ليلة برتغالية لا تُنسى ضد المجر

أرقام متوسطة في ليلة تاريخية

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في افتتاح مباريات منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 أمام المجر، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

رونالدو لعب المباراة منذ بدايتها كأساسي وحتى النهاية، ونجح في تسجيل الهدفين الثاني لفريقه من ركلة جزاء والثالث كذلك، لينتهي اللقاء بفوز البرتغال بثلاثية نظيفة.

⚽️🥅 رونالدو يسجل هدفه الـ10 ويواصل تحطيم الأرقام في بطولة أمم أوروبا، محطماً رقم الفرنسي ميشيل بلاتيني كهداف تاريخي للبطولة (علماً بأن بلاتيني سجل أهدافه الـ9 في بطولة واحدة يورو 1984) #المجر_البرتغال | #يورو2020 pic.twitter.com/4kySdJDirg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021

المباراة كانت تمثل مناسبة خاصة لصاحب الـ36 سنة، حيث أصبح أول لاعب يشارك في 5 بطولات يورو بتاريخ المسابقة.

ويأتي ذلك بعدما ظهر النجم المخضرم في بطولات اليورو منذ عام 2004 وصولًا بيورو 2008، 2012، 2016 التي حمل لقبها بالإضافة للبطولة الحالية.

ماذا قدم رونالدو أمام المجر؟

المهاجم المخضرم لعب 38 تمريرة اليوم أمام المجر، ووصلت نسبة تمريراته إلى 86.8%، وقام بـ3 التحامات ناجحة وفشل في 5 التحامات أخرى.

ومن الناحية الهجومية، فقد سجل رونالدو هدفين، وسدد 4 كرات، 2 على المرمى و2 خارجها، ولم يقم بصناعة أي فرصة ولم يلعب أي عرضية.

وبالنسبة للنواحي الدفاعي، فقد كان بمحاولة افتكاك واحدة فقط، حيث لم يظهر كثيرًا في المساندة بالخط الخلفي للبرتغال.

ماذا يعني هذا اليورو بالنسبة لرونالدو؟

النجم البرتغالي انفرد بقب الهداف التاريخي للمسابقة، من خلال زيادة رصيده من الأهداف خلال هذه البطولة بثنائية الليلة، حيث سجل 11 هدفًا في تاريخ مشاركاته ليتفوق بفارق هدفين عن ميشيل بلاتيني نجم فرنسا السابق.

ويطمح اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات، في قيادة فريقه للحفاظ على لقب المسابقة، ولكن البرتغال تقع في مجموعة صعبة جدًا مع المجر وفرنسا وألمانيا.

وبشكل عام نجح رونالدو في تسجيل 106 هدفًا مع البرتغال في 176 مباراة، بفارق 3 أهداف عن النجم الإيراني علي دائي أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية في التاريخ.

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