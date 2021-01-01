الهجوم على كريستيانو مستمر في إيطاليا: "بدونه كنا نصل للنهائيات"

تستمر موجة الانتقادات اللاذعة بحق كريستيانو رونالدو بعد عاصفة الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو في دوري الـ16، وهذه المرة يتصدّر لوتشيانو موجي، المدير العام السابق ليوفنتوس الواجهة في تصريح ناري بحق النجم البرتغالي خصوصاً بعد طريقة احتفال رونالدو بأهدافه أمام كالياري (إسكات منتقديه).

المدير الرياضي ليوفنتوس: كريستيانو هو مستقبل النادي

وقال موجي، في تصريحات نقلها موقع "توتو ميركاتو": كنت ضد التوقيع مع كريستيانو بسبب المتطلبات المالية لهذه الصفقة وبسبب عمره، اليوم بإمكاني القول أن بدونه كنا قادرين على الوصول إلى نهائي الأبطال لكن بوجوده مع اليوفي يتم إقصائهم من دوري الـ16".

وتابع: "أراد أن يرد على منتقديه مستغلاً احتفالاته بالأهداف أمام كالياري، واضعاً إصبعه على أذنه، لكنه اليوم يجب ألا يغضب إذا رفع شخص ما أنفه، لأنه أحد أسباب هدف بورتو الذي منحهم التأهل، هو من شكّل ثغرة في حائط الصد حينها".

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وعلى النقيض كان المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيسي طمأن جماهير النادي منذ أيام بشأن أخبار رحيل كريستيانو رونالدو نهاية الموسم.

وعلّق باراتيسي بالقول:" انتقادات كريستيانو هذه تجعلني أضحك، لم أتخيل أبداً إمكانية وضع رونالدو موضع تساؤل".

وتابع: "لقد فاز بالعديد من الألقاب وسجل العديد من الأهداف في يوفنتوس. إنه لشرف كبير أن يكون معنا، هو مستقبل الفريق".