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دوري أبطال العرب

الهاني سليمان: الاجتهاد سيساعدنا امام الهلال ولن نتأثر بالجمهور

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حارس مرمى الاتحاد السكندري يؤكد جاهزية فريقه لمباراة الهلال السعودي
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد الهاني سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندري أن الاجتهاد هو من يحسم مباريات كرة القدم فقط، وليس قوة الفريق فحسب، وذلك قبل مباراة فريقه أمام الهلال السعودي في البطولة العربية.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفاً، على نظيره الهلال يوم غد السبت في إطار ذهاب مباريات دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب جامعة الملك سعود.

وقال حارس مرمى زعيم الثغر في تصريحات صحفية: "الهلال فريق كبير، ويمتلك لاعبين رائعين، ولكن الاجتهاد هو من سيصنع الفارق في مباراة الغد".

وتابع: "لن نتأثر بالجمهور، بالعكس سيكون هذا دافعاً لنا من أجل التألق في اللقاء، نحن نحب اللعب وسط الجمهور هذا يضيف أجواء رائعة إلى المباراة".

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