بعد الهاتريك .. حكيمي يوقف مفاوضات مد عقده مع باريس سان جيرمان

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أوقف أشرف حكيمي المفاوضات المبكرة بشأن عقد جديد مع باريس سان جيرمان بعد أن تقدم النادي بعرض مبدئي لممثليه. ولا يزال المدافع المغربي سعيدًا في العاصمة الفرنسية، لكنه لا يرى داعيًا للتسرع في التوقيع على التمديد في الوقت الحالي.

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حكيمي يؤجل عرض تجديد عقد باريس سان جيرمان

قدّم حكيمي بداية استثنائية في الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، إذ عزّز مستواه اللافت والمتواصل مكانته بوصفه ركيزة أساسية في المشروع الرياضي الطموح للنادي، وتألق في اللقاء الأخير الجمعة بتسجيل هاتريك في شباك لو هافر لحساب الدوري الفرنسي.

وكنتيجة مباشرة لهذه العروض القوية، ترغب إدارة النادي الباريسي في تأمين مستقبل الدولي المغربي على المدى الطويل، وقد أجرت مؤخرًا اتصالًا أوليًا مع وكلائه لجسّ النبض بشأن عقد جديد.

غير أنّ هذه الخطوة الأولى لم تفضِ إلى المحادثات المرجوّة. وبحسب ليكيب، فإنّ محيط حكيمي أوقف فعليًا مبادرة النادي، مفضّلًا عدم فتح باب المفاوضات الرسمية في هذه المرحلة المبكرة.

لا استعجال في توقيع عقد جديد

قرار تأجيل المحادثات لا يرجع إلى مطالب مالية أو إلى مدّة العقد الجديد المقترحة، بل يرى حكيمي ووكلاؤه ببساطة أنّ هناك متّسعًا كبيرًا من الوقت قبل أن يصبح العقد الجديد ضرورة.

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فقد وقّع الظهير بالفعل تمديدًا لعقده قبل عامين، وتمتدّ شروطه الحالية حتى يونيو 2029. وبناءً على ذلك، لا يشعر بأي حاجة ملحّة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في الوقت الراهن.

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ويريد باريس سان جيرمان التحرّك بشكل استباقي لحماية أحد أثمن عناصره على المدى الطويل، لكنّ اللاعب يفضّل بوضوح التريّث قبل الالتزام باتفاق جديد.

المدافع يتألق تحت قيادة إنريكي

يجد حكيمي نفسه حاليًا في وضع مريح للغاية في العاصمة الفرنسية، إذ يبقى عنصرًا لا غنى عنه بالنسبة للمدرب لويس إنريكي، ويواصل تألقه تحت التوجيه التكتيكي للإسباني.

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وأكّد المدافع الموهوب مؤخرًا تأثيره الرياضي الكبير بتقديمه أداءً تاريخيًا على أرض الملعب، بما في ذلك تسجيله مؤخرًا ثلاثية في الفوز العريض 5-1 على لوهافر في الدوري الفرنسي. ومع بقاء عدة سنوات في عقده الحالي، فإنّه يمتلك كل أوراق القوة فيما يتعلق بمستقبله.

تجميد محادثات التجديد

لا يزال الطرفان يتشاركان رغبة متبادلة في مواصلة رحلتهما الناجحة معًا، لكنّهما ببساطة يعملان وفق جدولين زمنيين مختلفين تمامًا عندما يتعلق الأمر بإضفاء الطابع الرسمي على الخطوة المقبلة.

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وغياب الضغط الفوري من أي من الجانبين يعني أنّ هذه المسألة التعاقدية من غير المرجّح أن تتقدّم بسرعة. ومن المتوقّع الآن أن يبقى الوضع في حالة جمود تام خلال الأشهر المقبلة.