النيابة السعودية توجه بالقبض على شخص اتهم الهلال بالرشوة للتتويج القاري

شخص نشر فيديو يتهم فيه الهلال بتقديم رشوة من أجل التتويج بدوري أبطال آسيا، والنيابة العامة تتخذ الإجراءات النظامية والجزائية.

قررت النيابة العامة السعودية، التحرك من أجل القبض على أحد الأشخاص، اتهم نادي الهلال بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، عن طريق تقديم رشاوي.

وانتشر أحد مقاطع الفيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه حديث أحد الأشخاص، عن تحقيق الهلال لبطولة آسيوية.

الشخص الذي تحدث خلال الفيديو، زعم بأن أحد الأشخاص قدم مبلغ مالي على سبيل الرشوة، لأحد مسؤولي الوسط الرياضي، لتسهيل فوز فريقه بالبطولة الآسيوية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن النيابة العامة أصدرت أمرًا بتحريك الدعوى الجزائية العامة، استنادًا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد 24 و 27 و 28، والقبض على هذا الشخص بعد التحقق من صحة المقطة ونسبته له، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

القحطاني يكشف أصعب لحظاته داخل المستطيل الأخضر قبل الاعتزال

النيابة العامة السعودية تهيب بالجميع التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضية، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين، أو البذاءة اللفظية، أو الاتهام بالرشوة، تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وأكدت الصحيفة على أن النيابة العامة ستطبق بكل حزم الأنظمة، على كل متجاوز لحدود الآداب العامة، والأنظمة المرعية في هذا الجانب.

الهلال حقق لقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي النهائي الذهاب والإياب.