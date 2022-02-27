النهائي ضد تشيلسي أجاب السؤال الأصعب .. صلاح لا يُعوض بالنسبة لليفربول!

أقيم اليوم نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية بين تشيلسي وليفربول على ملعب ويمبيلي التاريخي في العاصمة لندن.

المباراة بالرغم من أنها لم تبح عن أسرارها في الوقت الأصلي، وبالرغم من أنها لم تكن الأمتع على مستوى التهديف، إلا أنها أجابت على سؤال في غاية الأهمية.

من يستمر في ليفربول ومن يرحل؟ من أهم؟ محمد صلاح أم ساديو ماني؟ صحيح أن الثنائي لم يقدما الكثير لكن الإجابة كانت واضحة للغاية.

الدقيقة الـ 80 من عمر المواجهة أجابت لنا على السؤال الأصعب الذي تحدثنا عنه هذا الأسبوع هنا في ذلك التقرير.

النجم المصري محمد صلاح لم يقدم أفضل نسخة له في المباراة، كذلك كان الحال بالنسبة لساديو ماني الذي ربما كان أخطر ولو بشكل طفيف.

لكن عندما قرر المدير الفني الألماني للفريق يورجن كلوب أن يخرج أحدهما من أرض الملعب كان الخيار هو ساديو ماني.

إدوارد ميندي نجح في التصدي لتصويبة ماني من هذه المسافة 🤯 pic.twitter.com/wvR2HnbQDX — GOAL Arabia (@GoalAR) February 27, 2022

بالرغم من أن الفريق كان يتجه إلى 30 دقيقة إضافية، هذا غير عشر دقائق أخرى كانت متبقية في الوقت الأصلي من عمر اللقاء.

ساديو ماني لا غنى عنه في الوقت الحالي بصفوف ليفربول، لكن مرتبة صلاح بكل وضوح أعلى بشكل كبير الآن مع الريدز.

بالنسبة للإدارة التي تبذل مجهودًا إضافيًا من أجل إرضاء النجم المصري والحصول على توقيعه على العقد الجديد.

وبالنسبة أيضًا ليورجن كلوب المدير الفني للفريق، والذي لا يستطيع أن يتخيل فريقه دون نجمه ولو لأسابيع قليلة.

حتى في أسوأ أحواله، يظل وجود النجم المصري في أرض الملعب مصدر تهديد كبير لأي خصم، أكبر حتى من ماني بكل ما يملكه من إمكانيات فنية وبدنية.

ربما تكون المماطلة في تجديد عقده والاستجابة لطلباته مجرد محاولات من ليفربول وإدارته للخروج بأكبر المكاسب الممكنة، لكن في النهاية لن يستطيع الريدز النجاة كثيرًا دون صلاح.

Goal/Getty

صحيح أن نجوم كبار كثر كانوا قد غادروا النادي من قبل، على رأسهم لويس سواريز وفيرناندو توريس، لكن من الخطأ أن نقارن تأثير أحدهما بالنجم المصري.

صلاح خلال أشهر قليلة له في ليفربول كسر كل الأرقام القياسية الممكنة، وترك الثنائي وغيرهما من الكبار في تاريخ ليفربول يشاهدانه من أسفل جداول ترتيب الهدافين.

بيت القصيد

Goal/Getty

ساديو ماني ذو أهمية كبيرة وواضحة ليورجن كلوب، لكن أهمية صلاح تفوقه بفارق شاسع، ولهذا الفارق رأينا اليوم السنغالي يغادر الملعب بعد 80 دقيقة وصلاح يستمر حتى ركلات الترجيح.

في النهاية لو كان على ليفربول التخلي عن أحدهما والإبقاء على الآخر فالإجابة الآن أصبحت أكثر وضوحًا من ذي قبل، صلاح هو الشخص الذي لن يستطيع الريدز التخلي عنه قريبًا.