الدوري التركي الممتاز

النني يتحدث عن انضمامه لبيشكتاش.. ويوجه رسالة لجماهير أرسنال

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Besiktas
النني إلى بيشكتاش على سبيل الإعارة لمدة موسم
عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تحدث محمد النني لاعب أرسنال المنتقل على سبيل الإعارة إلى بيشكتاش ونجم منتخب مصر، عن انتقاله إلى النادي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بيشكتاش التركي قد أعلن عن ضم النني من أرسنال لمدة عام على سبيل الإعارة مع وجود بند في التعاقد بأحقية الشراء ولكن لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية.

وأكد النني على سعادته بالانتقال إلى بيشكتاش متمنيًا التوفيق لأرسنال، وأن يقدم مستوى جيد خلال الموسم الجديد رفقة ناديه التركي.

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وقال لاعب وسط منتخب مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا متحمس للغاية بالانضمام إلى عملاقة تركيا بيشكتاش، وأتمنى تحقيق أهدافنا في الدوري وأوروبا أيضًا".

وأضاف النني: "إلى عشاق أرسنال وزملائي الأعزاء، أتمنى لكم التوفيق في الموسم الجديد وسوف أتابع تقدم الفريق من إسطنبول".

وكان النني قد ابتعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة عن مباريات أرسنال بشكل أساسي مما دفعه للرحيل عن الجانرز على سبيل الإعارة.

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