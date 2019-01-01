النني في طريقة لبشكتاش التركي

محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي يقترب من الانضمام لفريق بشكتاش التركي بداية من الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نشر النجم المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي صورة له في طريقه لتركيا استعدادًا للانضمام لفريق بكشتاش.

جاء هذا عبر حساب اللاعب عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" حيث ظهر اللاعب ومعه وكيله على متن طائرة في طريقها لتركيا.

وكان أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال قد أعلن بشكل واضح نيته بعدم الاعتماد على محمد النني بداية من الموسم الجديد.

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وانضم النني لصفوف آرسنال الإنجليزي قادمًا من بازل السويسري في يناير من عام ٢٠١٦ وحصل على دورًا أساسيًا في موسمه الأول ثم تراجع بشكل واضح حتى أصبح خارج حسابات المدير الفني الحالي.

وذكرت تقارير صحفية أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط مع إمكانية تحويلها لشراء نهائي مقابل ١٨ مليون يورو.

جدير بالذكر أن بشكتاش يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي بعدما فاز في مباراة خسر آخرى من أصل جولتين لعبا في الدوري هذا الموسم.