النني: اعتدت على اللعب مع الأندية الكبيرة ومستعد للبقاء في بشكتاش

النني لا يعارض الاستمرار في الدوري التركي

أكد محمد النني، لاعب بشكتاش أنه لا يمانع البقاء في الدوري التركي رفقة بشكتاش، إذا أراد النادي التعاقد معه بشكل نهائي من أرسنال .

وانضم النني إلى بشكتاش، على سبيل الإعارة من أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وقال النني في تصريحات تلفزيونية: "أنا سعيد لأنني جزء من عائلة بشكتاش، أنا سعيد هنا ولكني لا أعلم شيئاً عن المستقبل".

وتابع: "كما قلت أنا لا أعلم شيئاً عن المستقبل، ولكن إذا أراد بشكتاش التعاقد معي بشكل نهائي، فعليهم التواصل مع إدارة أرسنال وأنا مستعد للبقاء معهم".

وأضاف: "أنا أعمل هنا مع زملائي لمساعدة الفريق، ونتمنى الفوز في كل مباراة فنحن نادٍ كبير ولدينا لاعبون جيدون".

وأردف: "أنا أحب دائماً اللعب لصالح الأندية الكبيرة، لعبت من قبل في بازل بسويسرا من الأندية الكبيرة هناك، ثم أرسنال الذي يعد من أعرق الأندية في العالم".

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وواصل: "والآن بشكتاش النادي المعروف على مستوى جميع أنحاء العالم".

جدير بالذكر أن الدولي المصري صاحب الـ 27 عاماً، شارك مع بشكتاش هذا الموسم في 26 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في صناعة هدفين.