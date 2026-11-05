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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images
علي سمير

فيديو | "شعبيته تفوق الهلال والنصر" .. إعلامي سعودي : هناك جهة تحرم العالمي من عوائد كريستيانو رونالدو!

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جدل حول جماهيرية النجم البرتغالي

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في الوقت الذي تنتشر فيه الأنباء حول اهتمام المستثمرين بالاستحواذ على النصر السعودي، تظهر التساؤلات حول مدى تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على ارتفاع قيمته.

وهو الأمر الذي تمت مناقشته بشكل مكثف، وتحدث عنه الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه "روتانا سبورت مع وليد"، حيث كشف عن قيمة النادي السعودي في حالة بيعه.

ما هي القصة؟

جيري كاردينالي مالك نادي ميلان الإيطالي، أكد اهتمامه بالاستثمار في النصر السعودي الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا على رغبته في الجلوس مع مهاجم العالمي للحديث معه.

وقال كاردينالي في مقابلة مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "هل ريد بيرد مهتمة بشراء النصر وهل أرغب في العمل مع كريستيانو رونالدو؟ كانت هناك محادثات لتقييم فرصة النصر وتم الاتصال بي لدراستها، لكننا في مرحلة أولية".

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ماذا قال الفراج؟

وأوضح الإعلامي السعودي خلال تصريحاته ردًا على جدل إقامة ديربي الرياض على ملعب أرامكو لأسباب مالية:"النصر قيمته تصل إلى مليار ريال، ومع تواجد كريستيانو رونالدو بالفريق، يجب أن تكون العوائد المالية أضخم بكثير، النادي يجب بيعه بقيمته الحقيقية".

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ومن جانبه رد عليه محمد العنزي:"لا يجب الاقتراب من هذه المنطقة، كلنا نعرف من قام بالاتفاق مع كريستيانو رونالدو ولمن تذهب العوائد التجارية القادمة من وجوده".

وأضاف:"لا يجب ابتزاز النصر بهذه الورقة أبدًا، هناك شروط معينة لقدومه إلى النادي، قميص الفريق مبيعاته عالية جدًا والنادي يجلب المليارات، ولو امتلك قيمة تسويق رونالدو وحقوق عوائده لارتفعت أرباحه أكثر من ذلك، لكن هناك جهة معينة تدير هذا الأمر".

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جمهور البرتغالي أكثر من مشجعي النصر

وفي سياق آخر، تطرق أحمد الفهيد إلى شعبية رونالدو مقارنة بجمهور العالمي، حيث قال:"جمهور رونالدو أكثر من مشجعي النصر، لأن لديه مئات الملايين من العاشقين في مختلف أنحاء العالم، على سبيل المثال جماهير ريال مدريد تحبه وسيتوقف ذلك لو انتقل مثلًا إلى برشلونة، لكن المحايدين يحبون كريستيانو".

ومن جانبه عارضه العنزي قائلًا:"هل جماهير كريستيانو رونالدو أكبر من الهلال؟".

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ورد عليه أحمد الفهيد:"نعم هذا صحيح، ليس لدي أي عُقد".

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

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