ستنطلق مباراة النمسا والأردن في 17 يونيو 2026 الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش و00:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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النمسا ضد الأردن: سياق المباراة

تحمل المباراة التي ستقام في كاليفورنيا أهمية كبيرة لفريقين مصممين على تحقيق انطلاقة قوية في واحدة من أكثر المجموعات تنافسية في البطولة. مع تزايد التوقعات في الوطن، سيسعى مدرب النمسا رالف رانجنيك إلى إثبات أن أسلوبه التكتيكي المرن والهجومي يمكن أن ينجح على أكبر مسرح كروي، حيث يقود فريقًا منظمًا للغاية ومثابرًا يتوق إلى إحداث تأثير في عودته التي طال انتظارها إلى النهائيات. يقف في طريقهم منتخب الأردن المنضبط والمقاوم بقيادة جمال سلمي، الذي تجعل هويته الهيكلية البراغماتية وتهديده الانتقالي القاتل من الصعب للغاية اختراق دفاعات "النشامة"، التي تعتمد على أخلاقيات العمل الجماعي الدؤوبة لإحباط ومعاقبة العمالقة العالميين. على خلفية ملعب سان فرانسيسكو المذهل (ليفيز ستاديوم)، بمرافقه ذات المستوى العالمي وجماهيره المتحمسة للبطولة، من المتوقع أن تكون هذه المباراة واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

مع وجود منافسين قويين مثل الأرجنتين والجزائر في المجموعة J، لا يمكن لأي من الفريقين أن يتعثر في البداية. ستنظر النمسا إلى هذه المباراة على أنها فرصة مثالية لتعزيز سمعتها الصاعدة بين نخبة العالم، والاقتراب من تكرار أو تجاوز إنجازاتها التاريخية في بطولة عام 1954، وإظهار التقدم التكتيكي الهائل الذي أحرزته تحت قيادة مدربها البصير. من ناحية أخرى، يصل الأردن متحمساً لإثبات أن هذا الجيل الذي يصنع التاريخ قادر على تجاوز كل التوقعات، مستفيداً من الحرية الكاملة التي يمنحها له ظهوره الأول على الإطلاق في كأس العالم. مع إضاءة الأضواء في سانتا كلارا، سيكون من المستحيل تجاهل حدة وضغط مباراة افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن تلعب الضغط المضاد الجماعي، والإدارة الدقيقة للفريق، والتنفيذ الدقيق في الثلث الأخير دوراً حاسماً في تحديد من سيحصد فوزاً ثميناً في المباراة الافتتاحية.

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الطريق إلى كأس العالم 2026

العودة القوية للنمسا في التصفيات

ضمنت النمسا عودتها المرتقبة إلى الساحة العالمية من خلال تقديم أداء مهيمن وسريع الوتيرة بشكل تاريخي خلال تصفيات كأس العالم الأوروبية. بالنسبة لدولة مهووسة بكرة القدم كانت مختبئة في برية غياب دام 28 عامًا عن البطولة، كان دوري التصفيات إعلانًا صاخبًا عن النهضة الهيكلية. تحت قيادة رالف رانجنيك ذات الرؤية التكتيكية عالية الكثافة، حولت "داس تيم" المجموعة H إلى ملعبها الخاص.

كان أساس مسيرتهم المظفرة عبر القارة هو أسلوب لعب هجومي لا هوادة فيه، كان يخنق الفرق المنافسة بانتظام حتى الاستسلام. وضعت النمسا وتيرة سريعة للغاية منذ الجولة الافتتاحية، محققة سلسلة رائعة من خمس انتصارات متتالية تضمنت فوزاً ساحقاً تاريخياً كسر الأرقام القياسية بنتيجة 10-0 على سان مارينو. ورغم أن هزيمة وحيدة أمام رومانيا أعاقت زخمهم لفترة وجيزة، إلا أن فريق رانجنيك أظهر قوة ذهنية هائلة ليضمن التأهل التلقائي. وبحاجة إلى نتيجة حاسمة أمام البوسنة والهرسك، نجح مايكل جريجوريتش في تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليحسم التعادل 1-1، ويحجز المركز الأول في المجموعة برصيد 19 نقطة، ويضمن تأهل النمسا مباشرة إلى أمريكا الشمالية.

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الانطلاقة الآسيوية التاريخية للأردن

بينما اعتمدت النمسا على التنظيم التكتيكي الدؤوب للسيطرة على أوروبا، صمم "الشجعان" حملة تأهيل تاريخية مدفوعة بالروح لتأمين أول مشاركة لهم على الإطلاق في كأس العالم. وبناءً على الزخم الرائع لمسيرتهم الخيالية إلى نهائي كأس آسيا، تجاوز الأردن متاهة تصفيات الاتحاد الآسيوي الشاقة والمتعددة المراحل بنضج عاطفي هائل وعزيمة تكتيكية.

تحت القيادة الملهمة لجمال سلمي، حولت "النشامة" مجموعتها في التصفيات إلى نقطة انطلاق تاريخية، وتعاملت مع الأجواء المعادية خارج أرضها والضغط الشديد داخلها بهدوء تام. كانت السمة المميزة لمسيرة الأردن التاريخية هي أسلوب اللعب الانتقالي العمودي القاتل والفعال للغاية، مقترناً ببنية دفاعية منضبطة للغاية. مدفوعاً بالموهبة العالمية والمهارات الهجومية المتفجرة للجناح النجم موسى التعمري، تمكن الأردن باستمرار من كسر دفاعات الخصوم الصلبة مع الحفاظ على صلابة دفاعية ملحوظة. من خلال تأمين مكانه بسهولة بين نخبة المتأهلين الآسيويين، حجز الأردن بفخر تذكرته إلى البطولة العالمية لأول مرة في تاريخه، معيداً كتابة إرث كرة القدم في البلاد.

أخبار فريقي النمسا والأردن

أخبار منتخب النمسا

وصلت "داس تيم" إلى معسكرها في كاليفورنيا بفريق قوي ومتحمس للغاية مكون من 26 لاعباً تم اختيارهم بعد فوزهم الدرامي في التصفيات المباشرة على البوسنة والهرسك. يسير التكامل التكتيكي تحت قيادة المدرب رالف رانجنيك بأقصى درجات الكفاءة، مما يخلق جواً إيجابياً ومتجانساً للغاية داخل المعسكر. أهم دفعة هيكلية للنمسا هي صحة لاعبيها المخضرمين، مما يعني أن هويتها التكتيكية عالية الكثافة جاهزة تمامًا للانطلاق في الجولة الافتتاحية.

الأيقونة الوطنية ديفيد ألابا في كامل لياقته البدنية ومستعد لتنظيم خط الدفاع، حيث سيتولى قيادة الدفاع إلى جانب كيفن دانسو ذي البنية الجسدية القوية. وفي خط الوسط، ستوفر جهود كونراد لايمر ومارسيل سابيتسر الدؤوبة حاجزاً قوياً وعالي الضغط مصمماً للسيطرة على المراحل الانتقالية. خلف خط الهجوم، سيتولى كريستوف باومغارتنر، صاحب الإبداع، زمام الأمور، بينما يمنح المواهب الشابة المثيرة بول وانر وكارني تشوكويميكا رانجنيك خيارات ديناميكية من الطراز الرفيع لإضفاء عنصر المفاجأة وكسر دفاعات الخصم الصلبة.

أخبار فريق الأردن

وصل منتخب "الشهم" إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو وهو يركب موجة زخم تاريخية، مدفوعة بتأهله لأول مرة إلى هذه البطولة العالمية. وقد وضع المدرب جمال سلمي اللمسات الأخيرة على تشكيلة مكونة من 26 لاعباً متماسكة وذات انضباط شديد، مبنية على مزيج فعال للغاية من النجوم ذوي الخبرة الذين يلعبون في الخارج والمواهب المحلية المتميزة. ورغم أن هذه هي المشاركة الأولى للأردن على الساحة العالمية، إلا أن خطة سلمي الصارمة القائمة على الهجمات المرتدة بنظام 3-4-3 تظل متناسقة تماماً ومفعمة بالثقة.

ويتمثل المحور الأساسي لخطة الأردن التكتيكية في الجناح النجم موسى التعمري، الذي يتمتع بلياقة بدنية كاملة لقيادة الهجوم بسرعته الفائقة ومهاراته في المراوغة ذات المستوى العالمي. ومن المتوقع أن يشكل ثلاثي هجومي خطير وسريع إلى جانب المهاجم علي أولوان ويازان النعيمات لقيادة الانتقالات الرأسية السريعة. في مراكز الظهيرين، سيسعى مهند أبو طه إلى توسيع الملعب على الأطراف، بينما يوفر جدار دفاعي صلب مكون من ثلاثة لاعبين بقيادة يزان العربي وعبد الله نصيب درعاً صلباً أمام الحارس الأساسي بلا منازع يزيد أبو ليلى.

الملفات الشخصية للمدربين وفلسفاتهم التكتيكية

رالف رانجنيك (النمسا)

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رالف رانجنيك، رائد ذو رؤية مستقبلية ووالد غير متنازع عليه لـ"الضغط المضاد" الألماني الحديث، جلب إحساساً جذرياً بالهوية التكتيكية وطاقة متفجرة إلى المنتخب النمساوي المتعطش للاعتراف العالمي. بعد دخوله الساحة الدولية عقب عقود من تشكيل هياكل الأندية الأوروبية النخبة، أعاد رانجنيك هندسة "داس تيم" بالكامل، حيث أبعدهم عن السلبية التاريخية وطبق أسلوباً شجاعاً وفائق الاستباقية يتطلب كثافة لا تهدأ.

من الناحية التكتيكية، يطبق رانجنيك فلسفة صارمة وعالية الطاقة تتمحور حول الضغط الفوري على الكرة والانتقالات الرأسية السريعة كالبرق. وهو يفضل بشدة تشكيلة 4-2-2-2 الصارمة أو تشكيلة 4-3-3 الهجومية، مستعيناً بلاعبي خط وسط منضبطين للغاية ومتعددي المهام يعملون كحواجز دفاعية ومحفزين للانتقالات. يطالب رانجنيك بالتفاني البدني المطلق؛ حيث يُكلف لاعبوه بالضغط الجماعي لإجبار الخصم على فقدان الكرة في عمق نصف ملعبه وتحويل الاستحواذ المكتسب إلى تسديدة على المرمى في غضون ثوانٍ معدودة. سيكون التحدي التكتيكي الأساسي الذي يواجهه في سانتا كلارا هو ضمان أن يظل خطه الهجومي الذي يعتمد على الضغط العالي آمنًا من الناحية الهيكلية في مواجهة التمريرات الرأسية السريعة، وتجنب الإفراط في دفع العدد إلى الأمام بطريقة تسمح لخصم مرن بتجاوز ضغطه الأولي.

جمال سلمي (الأردن)

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أثبت جمال سلمي نفسه بقوة كمهندس أسطوري لكرة القدم الدقيقة التي تمنع الخصم من الحصول على المساحات، وحفر اسمه في التاريخ الدولي من خلال قيادة الأردن إلى التأهل التاريخي الأول إلى البطولة العالمية. وقد نجح هذا المدرب المغربي المولد، الذي يتسم بالدقة والتركيز الشديد، في غرس ثقة جماعية هائلة وتناغم هيكلي لا يتزعزع في صفوف منتخب الأنشاما، مما أكسبه إشادة واسعة النطاق لبرغماتيته التكتيكية، وتدريباته الدفاعية، وقدرته على صياغة خطط لعب فتاكة للغاية تحت ضغط هائل.

يتبنى سيلامي أسلوباً هجومياً مباشراً وسريعاً يعتمد على الهجمات المرتدة، حيث يلجأ عادةً إلى نظام 3-4-3 المرن الذي يتحول تلقائياً إلى تشكيلة دفاعية منخفضة صلبة 5-4-1 عند فقدان الكرة. وتقوم خطته التكتيكية على التخلي عن الاستحواذ، وإغلاق الممرات المركزية، ومحاصرة الخصم بقوة بمجرد توغلهم في الثلث الأوسط من الملعب. في اللحظة التي يتم فيها استعادة الكرة، لا يضيع فريق سيلامي أي وقت، حيث يستخدم تمريرات طويلة عمودية فورية لإطلاق العنان لأجنحة فنية متفجرة في المناطق الجانبية. سيكون هدفه الأساسي في هذه المباراة الافتتاحية الهامة هو إحباط خط الهجوم النمساوي الذي يمارس ضغطاً عالياً، والحفاظ على انضباط تكتيكي لا تشوبه شائبة داخل منطقة الجزاء، واستخدام تسلسلات مباشرة قاتلة وسريعة لإرباك العمالقة الأوروبيين في الهجمات المرتدة.

قائمة 26 لاعباً لكأس العالم

تشكيلة النمسا في كأس العالم

حراس المرمى: نيكلاس هيدل، باتريك بنتز، ألكسندر شلاغر

المدافعون: ديفيد ألابا، فلافياوس دانيليوك، كيفن دانسو، فيليب لينهارت، فيليب موين، ستيفان بوش، ليوبولد كويرفيلد، جيرنوت تراونر، ماكسيميليان ووبر

لاعبو الوسط: تيرنو بالو، كريستوف باومغارتنر، فلوريان غريليتش، كونراد لايمر، ألكسندر براس، مارسيل سابيتزر، رومانو شميد، ماتياس سيدل، نيكولاس سيوالد، باتريك فيمر

المهاجمون: ماركو أرناوتوفيتش، ماكسيميليان إنتروب، مايكل جريجوريتش، أندرياس فايمان

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تشكيلة الأردن في كأس العالم

حراس المرمى: نور الدين بني عطية، أحمد الجعيدي، يزيد أبو ليلى

المدافعون: يزان العربي، عبد الله نصيب، محرز حجازي، سعد الرسان، إحسان حداد، فراس شلبي، محمد أبو حشيش، سالم العجلين

لاعبو الوسط: نزار الردشان، نور الرابدة، رجائي عايد، إبراهيم صديق، محمود المردي، مهند أبو طه، صالح راتب، يوسف أبو جالبوش، عارف الحاج

المهاجمون: موسى المعمري، يازان النعمت، علي أولوان، أنس العواندات، رزيق بني هاني، عبد الله العطار

المواجهات الرئيسية بين النمسا والأردن

مايكل جريجوريتش ضد يازان العربي: ستكون هذه المواجهة بمثابة معركة بين العمالقة داخل منطقة الجزاء. جريجوريتش، النقطة المحورية القوية والموثوقة في صفوف النمسا، والذي ساعدت أهدافه الحاسمة في حسم تأهل فريقه مباشرة إلى أمريكا الشمالية، يبرع في اللعب الذكي بالكرة، والمنافسات الهوائية التي لا هوادة فيها، والتواجد القاتل داخل منطقة الجزاء. سيكون يازان العربي في مرمى النيران تمامًا؛ يجب على قلب الدفاع الأردني القوي الذي لا يقبل المساومة أن يستخدم حضوره البدني الهائل، وتدخلاته القوية، وهيمنته الهوائية ليحرم جريجوريتش من أي مساحة تسمح له بتثبيت هجوم النمسا القائم على الضغط العالي.

موسى التعمري في مواجهة الضغط المضاد النمساوي القوي: يدخل التعمري البطولة بصفته القائد الروحي بلا منازع للمنتخب الأردني وسلاحه الرئيسي في الهجمات الانتقالية، حيث يتمتع بمهارات مراوغة عالمية المستوى، وتسارع قوي، وقدرة حادة على الانطلاق من الجناح نحو داخل منطقة الجزاء. وسيكون في بحث دائم عن أي مساحة خالية لاستغلالها في الهجمات المرتدة لحظة فقدان الكرة. ومع ذلك، فإنه سيواجه نظام ضغط مضاد نمساوي شديد التناغم والحدة يقوده كيفن دانسو وديفيد ألابا. هل يمكن لسحر الطامري الفردي وسرعته الخاطفة تجاوز خط دفاع أوروبي خانق وفائق النشاط يزدهر في خنق الهجمات المرتدة في مهدها؟

مارسيل سابيتسر ضد نزار الرشدان: ساحة المعركة التكتيكية النهائية في قلب الملعب. الرشدان هو الدرع الدفاعي الذي لا يكل والمحرك النشط لـ "الشيفالورز"، حيث يجلب انضباطاً تشكيلياً حاداً، وإحصائيات اعتراض نظيفة، ومعدل عمل عالٍ لحماية دفاعه المنخفض. سيكون على سابيتزر مهمة تنظيم وتيرة الهجوم لفريق "داس تيم" من خلال دوره الديناميكي في خط الوسط، مستفيداً من تحركاته الذكية في نصف المساحة، وانطلاقاته القوية المتأخرة داخل منطقة الجزاء، ورؤيته الاستثنائية لإخراج الرشدان من موقعه وإطلاق التحولات الرأسية السريعة للنمسا.

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب النمسا رالف رانجنيك. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات قبل المباراة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يدير منتخب الأردن جمال سلمي. وكما هو الحال مع النمسا، لا توجد معلومات متاحة حاليًا عن الإصابات أو الإيقافات، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. ستتبع التحديثات مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل النمسا المباراة في حالة جيدة، حيث سجلت أربعة انتصارات وتعادل واحد في آخر خمس مباريات. كانت آخر نتيجة لها هي الفوز 1-0 في مباراة ودية ضد تونس في 1 يونيو 2026. كما فازت على كوريا الجنوبية 1-0 وقدمت أفضل أداء لها بفوزها 5-1 على غانا في مارس. كانت النقطة السوداء الوحيدة في المباريات الخمس هي التعادل 1-1 مع البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي. سجلت النمسا تسعة أهداف واستقبلت ثلاثة في تلك المباريات الخمس.

أما أداء الأردن في الفترة الأخيرة فيُظهر تباينًا أكثر حدة. فقد خسر المنتخب ثلاث مباريات وتعادل في اثنتين من آخر خمس مباريات خاضها، دون أن يسجل أي فوز خلال تلك الفترة. وانتهت آخر مباراة له بهزيمة 2-0 أمام كولومبيا في 7 يونيو 2026، كما خسر أمام سويسرا بنتيجة 4-1 في أواخر مايو. وقد أعطت التعادلات مع نيجيريا وكوستاريكا في مارس بعض الأمل، لكن الأردن استقبل 11 هدفاً في آخر خمس مباريات له، بينما سجل سبعة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد مباريات سابقة بين النمسا والأردن مسجلة في قاعدة البيانات المتاحة. وستكون مباراة الثلاثاء في ملعب ليفيز أول لقاء بين هذين البلدين.

الترتيب

في المجموعة J، تحتل النمسا حالياً المركز الثالث والأردن المركز الرابع قبل انطلاق الجولة الأولى من المباريات.