النقري: الحظ أهدى الشارقة كأس السوبر

الشارقة توج بكأس السوبر الإماراتي على حساب الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عبد الله النقري لاعب شباب الأهلي دبي، عن خسارة فريقه لقب سوبر الخليج العربي أمام الشارقة بركلات الترجيح رغم النقص العددي للمنافس.

ونجح الشارقة في الحصول على لقب كأس السوبر الإماراتي لأول مرة في تاريخه خلال فترة الاحتراف، بقيادة العنبري المدير الفني الرائع.

وقال النقري في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "أبارك للشارقة على البطولة كانت مباراة رائعة للغاية من الجانبين، وكنا الأفضل في الكثير من الأوقات".

وأضاف: "لم نستغل النقص العددي للشارقة وبعض الفرص التي اتيحت لنا لتضيع بطولة السوبر"، مشيرًا أن ركلات الترجيح هي ضربات حظ.

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وتابع النقري: "الترجيح حظ والحظ له كلمة اليوم في البطولة، هي بداية الدوري، الحمد لله على الجهد المبذول وشكرًا للاعبين على ما قدموه والجهاز الفني" .

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته قائلًا: "المباريات دروس يجب أن نتعلم منها سواء في التمرين أو المباريات الرسمية، والقادم سيكون أفضل".

وكان شارك النقري بديلًا في الدقيقة 9 من عمر اللقاء قبل الخروج في الدقيقة 75.