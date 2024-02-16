النقاط لا تأتي من الهجوم فقط.. كيف تحصن دفاعاتك في فانتازي الدوري الإنجليزي؟

كيف تكون فريقك؟

قالوا قديما إن "الهجوم خير وسيلة للدفاع"، ورغم الاختلاف حول قائل العبارة، وهل هو السياسي الإيطالي نيكولو ميكيافيلي، أم القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت، فقد حظت تلك الإستراتيجية باحترام كبير داخل الأوساط الحربية، والكروية أيضا.

ولكن في كرة القدم، تغيرت الأمور، أو دعونا نقول تقلبت، ما بين الهجوم والدفاع، حتى ظهرت إستراتيجية أخرى مضادة لما اتفق عليه ميكيافيلي ونابليون، تقول: "الدفاع خير وسيلة للهجوم".

وهنا في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع GOAL، والتي تقدم لكم برعاية أمازون السعودية، نقول إن "التوازن بين الدفاع والهجوم خير وسيلة لتأمين أكبر كم من النقاط".

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وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع GOAL، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

كيف تحصن دفاعاتك؟

ورغم تفوق مهاجمي الدوري الإنجليزي، ولاعبي الوسط، على المدافعين، من حيث احتمالية حصد النقاط، فإن التوازن مطلوب، خاصة وأنك لن تستطيع اللعب إلا مع وجود 3 مدافعين في تشكيلتك على الأقل.

وفي ظل الاتفاق على لاعبين بارزين في إحراز النقاط، مثل محمد صلاح وإرلينج هالاند وأولي واتكينز، وغيرهم من لاعبي الوسط والهجوم، فلا يمكن إغفال مدافعين مثل: كيران تريبيير، وألكسندر أرنولد، ورباعي أرسنال، جابرييل وساليبا ووايت وزينشينكو.

فقد شاهدنا جميعًا في الجولة السابقة كيف تألق مدافعو أرسنال، ولم يخرجوا جميعا بشباك نظيفة أمام وست هام فحسب، بل سجل كل من جابرييل وساليبا وقدم وايت تمريرة حاسمة.

وسجل البرازيلي جابرييل 3 أهداف في الدوري الإنجليزي حتى الآن، بينما سجل ويليام ساليبا هدفين، وقدم تمريرة حاسمة، فيما سجل وايت هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

لذلك، ننصح بضرورة تواجد عنصر من دفاع أرسنال بالتشكيلة، ومع عودة زينشينكو أيضا من الإصابة سيكون خيارًا رائعا، حيث سجل الأوكراني هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين رغم أنه لعب عدد دقائق أقل.

تريبيير وأرنولد

نظرًا لارتفاع سعر مدافع نيوكاسل ونظيره في ليفربول، فنحن ننصح بتواجد أحدهما في التشكيلة، ولكن مع غموض موقف أرنولد بعد إصابته أمام بيرنلي، فتريبيير خيار موثوق.

ويتمتع ظهير نيوكاسل الأيمن، بسجل رائع من المساهمة في أهداف فريقه بالدوري، حيث سجل هدفًا وصنع 10 أهداف آخرين.

بينما شارك أرنولد مع ليفربول في 7 أهداف، بواقع تسجيل هدفين وصناعة 5.

خيارات اقتصادية

وبسبب ارتفاع أسعار كل الخيارات السابقة نسبيًا، فأنت لن تستطيع أن تجمعها جميعا في نفس التشكيلة، لذلك من الضرورة أن تتيح مكانًا لبعض الخيارات الاقتصادية ذات الأسعار القليلة.

ومن بين أبرز تلك الخيارات، فإننا ننصح بديستيني أودوجي، الظهير الأيسر لتوتنهام، وكذلك ناثان أكي، الذي يستخدمه جوارديولا في أكثر من مركز بمانشستر سيتي.

وكذلك هناك خيارات أخرى مثل: فيتالي ميكولينكو، الظهير الأيسر لإيفرتون، وقلب الدفاع جيمس تاركوفسكي، وألفي دوتي ظهير لوتون تاون.