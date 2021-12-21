النفيعي يزف أخبارًا سعيدة لجمهور الأهلي

بعث ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، أخبارًا سارة لجمهور فريقه عقب التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الأهلي قد ضمن الوصول إلى ربع نهائي البطولة، بعد الفوز على الفيصلي بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16، ليضرب موعدًا مع الشباب في شهر فبراير المقبل.

ويمر الأهلي هذا الموسم بمرحلة صعبة، ويحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، ويأمل الجمهور أن تكون مباراة الفيصلي هي بداية تصحيح المسار للراقي.

وكتب النفيعي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحمد لله على الفوز والتأهل، شكرا للجماهير اللي حضرت ودعمت وكان لها الفضل بعد الله بهذه الفرحة، والشكر موصول لأخي عبد الله السيد على تكفله بمكافأة الفوز".

وأضاف: "نعمل بجهد كبير على تحقيق الكفاءة المالية وتطعيم الفريق بالعناصر اللي يحتاجها ونسأل الله التوفيق".

الحمدلله على الفوز والتأهل ..

شكرا للجماهير اللي حضرت ودعمت وكان لها الفضل بعد الله بهذه الفرحه ..

والشكر موصول لأخي عبدالله السيد على تكفله بمكافأة الفوز 💚

* نعمل بجهد كبير على تحقيق الكفاءة المالية وتطعيم الفريق بالعناصر اللي يحتاجها ونسأل الله التوفيق ،، — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) December 21, 2021

بينما كتب محمد الديني نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي: "انتصار وعودة أهلاوية رائعة في المباراة عادت معها روح وشخصية البطل وتأهل مهم أمام حامل اللقب في أغلى الكؤوس، مبروك للأوفياء في كل مكان الذين نعدهم بأن القادم أجمل بإذن الله".

ويستعد الأهلي لمواجهة الرائد يوم الإثنين 27 ديسمبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.