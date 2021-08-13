النفيعي يحسم موقف العويس وغريب .. ويصدم جماهير الأهلي

تعرف على موقف ثنائي الأهلي من الاستمرار مع الفريق

حرص ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، على توضيح العديد من الأمور الخاصة بالراقي، وذلك قبل بداية مشواره في النسخة الجديدة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يفتتح مبارياته بمواجهة الفيصلي مساء اليوم الجمعة، بالجولة الأولى ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ما هو موقف محمد العويس وعبد الرحمن غريب من الاستمرار مع الأهلي؟

خلال تصريحات صحفية، أكد النفيعي على أن الحارس محمد العويس والجناح عبد الرحمن غريب، سيستمران مع النادي الأهلي، نافيًا ما تردد حول إمكانية رحيلهما.

وقال النفيعي: "العويس وغريب مستمران مع الأهلي، ولا توجد إمكانية في التفريط في خدماتهما، وأنا مسؤول عن كلامي، وكل ما تردد حول رحيلهما غير صحيح".

جاء ذلك ردًا على ما تردد حول ارتباط نادي النصر بالحارس محمد العويس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل بحث العالمي عن حارس جديد بدلًا من الأسترالي برادلي جونز الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

ما هو موقف الأهلي من الكفاءة المالية حتى الآن؟

وأكد النفيعي على أن النادي الأهلي لم يحصل على الكفاءة المالية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأمر سيحسم خلال يومين، وسيحصل النادي على الشهادة التي ستتيح له قيد اللاعبين الجدد.

وتابع: "قمنا بتخفيض جزء كبير من الديون بدون دعم يذكر، باستثناء رسوم العضويات، سيتكون هناك العديد من المداخيل التي ستساعدنا على القضاء على باقي الديون والحصول على الشهادة".

ما هي الصدمة التي وجهها ماجد النفيعي لجماهير الأهلي؟

وتترقب جماهير الأهلي الظهور الأول للراقي، بعد التدعيمات القوية التي أبرمتها إدارة النادي، وذلك خلال مباراة الفريق أمام الفيصلي، ولكن تصريحات النفيعي تسببت في صدمة الجماهير.

عدم حصول النادي الأهلي على شهادة الكفاءة المالية، يعني أن الفريق سيلعب مباراته أمام الفيصلي بدون صفقاته الجديدة، وبدون لاعبين أجانب، باستثناء الثنائي، السوري عمر السومة والصربي ليوبومير فيسا.

ما هي الصفقات التي أبرمها النادي الأهلي؟

ونجحت إدارة الأهلي في التعاقد مع 5 لاعبين أجانب جدد، بالإضافة إلى لاعب محلي واحد، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

الأهلي تعاقد مع البرازيلي باولينيو ومواطنه دانكلير بيريرا، والكرواتي فيليب براداريتش، والمقدوني إزجيان أليوسكي والسنغالي الحسن نداو، واللاعب المحلي الوحيد هو المهاجم محمد مجرشي من نادي الفتح.

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