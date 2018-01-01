ما هو النطق الصحيح لاسم مارتن لازارتي؟ مدرب الأهلي الجديد؟

برغم توليه مسئولية تدريب الأهلي المصري مؤخراً ، ولكن لازال الكثيرين من الصحف بالإضافة إلى جمهور نادي القرن يخطئوا في نطق اسمه بالشكل الصحيح

أبانوب صفوت

أعلن الأهلي المصري مؤخراً عن إتمام التعاقد مع الأروجوياني مارتن لازراتي من أجل أن يكون مدرباً جديداً للفريق، سعياً للعودة لمنصة التتويج القارية مرة آخرى بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي تحت قيادة كارتيرون، ويأمل نادي القرن أن يجد ضالته .في القائد الجديد للعملاق القاهري

بدأ لازارتي مسيرته التدريبية في أوراجواي وفيها قام بتدريب ثلاثة أندية وهما رامبلا جونيوز، رينتيستاس وبيلا فيستا، قبل أن يتولى مسئولية الوصل الإماراتي وينجح في إخراج الفريق من أزمته وتواجده في المركز الأخير ليُنهي الموسم معهم في المركز الأخير.

ولكت تبقى أشهر تجربة له هي قيادته لريال سوسيداد عندما أعاد الفريق الباسكي للدرجة الأولى مجدداً بعد غيابهم عنها لما يقرب ثلاث سنوات، ولا تتوقف موهبة لازارتي عند ذلك فقط ولكن مارتن يملك قدرة كبيرة على اكتشاف وتطوير اللاعبين مثلما حدث مع أنطوان جريزمان.

ما هو النطق الصحيح لاسم خورخي خيسوس 'martin lasarte'؟

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إذا عُدنا لكتابة اسم مدرب الأهلي المصري الجديد باللغة الإنجليزية سنجده "martin lasarte"، ولنطقه بشكلٍ أسلم يجب تقسيمه إلى أكثر من مقطع للتعرف على الطريقة المثلى لذلك.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "martin":

martin = مارتن

لا يوجد أي صعوبة تُذكر في نطق الاسم الأول للمدرب الأوروجوياني، حيث تنطق martin بالإسبانية كما هي بالإنجليزية تماماً وهي مارتن.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني "lasarte":

las= لاس

arte= ارتي

بالنسبة للاسم الثاني، يمكن تقسيمه إلى جزئين الأول هو las والذي يسبب لغطاً كبيراً بسبب حرف s الذي ينطقه البعض بصورة مشابهة لحرف ز في اللغة العربية وهو خطأ كبير لأن الإسبانية لا تحتوي أبداً على نطق يشبه حرف ز حيث ينطق حرف s بطريقة مشابهة لحرف السين في اللغة العربية، ليكون النطق الصحيح للجزء الأول هو لاس وليس لاز.

وبالنسبة للمقطع الأخير من الاسم الثاني، تُنطق حروف arte كما هي باللغة الإنجليزية، ليكون الاسم بالكامل هو مارتن لاسارتي وليس لازارتي.