ما هو النطق الصحيح لديان كولوسيفيسكي؟ الجوهرة الجديدة في هجوم يوفنتوس

نجح يوفنتوس في التعاقد مع اللاعب السويدي ديان كولوسيفسكي لاعب أتالانتا بعد أن كان تألق بشدة في فترة إعارته إلى بارما، فما النطق الصحيح لاسمه؟

أبانوب صفوت

نجح يوفنتوس في التعاقد مع ديان كولوسيفسكي قادمًا من صفوف أتالانتا، بعد أن كان اللاعب السويدي قد تألق بشدة في الدوري الإيطالي في فترة إعارته إلى بارما، ليتحرك البيانكونيري سريعًا للانقضاض على اللاعب قبل أن تشتد المنافسة على ضمه في الفترة المقبلة ويرتفع سعره مثلما حدث مع سافيتش نجم وسط لاتسيو والذي طالب لوتيتو بما لا يقل عن 100 مليون يورو لبيعه.

انضم كولوسيفسكي لرديف أتالانتا وهو في السابعة عشر من عمره وذلك في عام 2016 قادمًا من صفوف فريق يدعى برومابوجكارنا، وشارك مع الفريق الأول ولأول مرة في العام الماضي ضد فروزينوني وبمجمل ثلاث مشاركات فقط طيلة الموسم وذلك كبديل، قبل أن يقرر أتالانتا إعارته إلى بارما من أجل الحصول على دقائق أكبر للتعود على أجواء المسابقة المحلية.

فاجئ كولوسيفسكي الجميع بالمستوى الذي لعب به مع بارما، وتمكن الجناح السويدي صاحب الـ18 عامًا من تسجيل أربعة أهداف وصناعة سبعة آخرين حتى الآن، ليقرر يوفنتوس التعاقد معه مع إعارته مجددًا إلى فريقه السابق من أجل أن يستكمل تطوره معهم دون أن يتأثر بذلك باحتمالية قلة مشاركاته في حال كان قد متاحًا للمشاركة مع السيدة العجوز في الوقت الحالي.

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ما هو النطق الصحيح لاسم ديان كولوسيفسكي 'dejan kulusevski'؟

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كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "ديان":

dejan = ديان

لا يوجد أي مشكلة على الإطلاق في طريقة نطق اسم " ديان " لأنه يتم نطقه باللغة السويدية مثل الإنجليزية دون أي اختلاف يُذكر، ليكون النطق الصحيح للاسم الأول هو " ديان ".

كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني "kulusevski":

kulu = كولو

sevski = شيفسكي

بالنسبة للاسم الثاني، يتم تقسيمه إلى أكثر من مقطع من أجل نطقه بالطريقة الصحيحة، المقطع الأول هو kulu ويُنطق كولو مثل اللغة الإنجليزية لأن حرف u في اللغة السويدية يُنطق مثل o، والمقطع الثاني sevski ويُنطق شيفسكي لأن حرف s يٌلفظ " ش" في اللغة العربية، أما بالنسبة لحرفي sk فيتم نطقهما سك لطالما لم يسبقهما أي حرف من الحروف المتحركة، ليكون النطق الصحيح للاسم الثاني بالكامل هو كولوشيفسكي.