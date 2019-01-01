ما هو النطق الصحيح لبرونو فيرنانديز؟ نجم لشبونة الذي يسعى اليونايتد لضمه

اشتد الصراع في سوق الانتقالات الحالي على ضم برونو فيرنانديز من قبل اليونايتد وتوتنهام، ومع ذلك لازال الكثيرين من المتابعين ينطقوا اسمه بشكل خاطئ

أبانوب صفوت

اشتد الصراع على ضم البرتغالي برونو فيرنانديز في سوق الانتقالات الحالي بسبب مستواه المميز مع سبورتينج لشبونة في الموسم الماضي، ليجذب انتباه أغلب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى رأسهم مانشستر يونايتد الذي يسعى لضمه من أجل تعويض بوجبا في حال رحيله، وكذلك نفس الحال بالنسبة لتوتنهام خاصةً وأن إريكسن مطلوب من قبل ريال مدريد أيضاً، وبحسب تقارير دايلي ميل فإن اللاعب يفضل الانضمام للسبيرز.

بدأ فيرنانديز مسيرته مع فريق نوفارا في إيطاليا قبل أن يتم بيعه إلى أودينيزي الذي يملكه نفس الشخص أيضاً وهو ما ساعد على ظهوره في السيريا آ، واستطاع اللاعب ترك انطباع جيد للغاية لينضم إلى صفوف سامبدوريا الذي لعب معهم أفضل مواسمه في الكالتشيو، ليقرر سبورتينج لشبونة التعاقد معه عقب بطولة اليورو تحت 21 عاماً الذي تألق فيها بشدة.

يتميز فيرنانديز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، كإرتكاز في وسط الملعب كما يجيد أيضاً اللعب خلف المهاجم، ولكن مدربه قام بتجربته في مركز المهاجم في بعض مباريات الموسم الماضي بسبب قدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها بنفس الكفاءة تقريباً، هو ما يجعله صفقة رابحة لأي فريق يتمكن من التعاقد معه قبل غلق سوق الانتقالات الحالي.

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ما هو النطق الصحيح لاسم برونو فيرنانديز 'bruno fernandes'؟

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كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "bruno":

bruno = برونو

لا توجد أي مشكلة في طريقة نطق اسم " برونو " لأنه يتم نطقه بالبرتغالية مثل الإنجليزية دون أي اختلاف يُذكر، ليكون النطق الصحيح للاسم الأول هو " برونو ".

كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني "fernandes":

fer = فير

nan = نان

des = ديش

بالنسبة للاسم الثاني، يتم نطقه فيرنانديش وليس فيرنانديز، لأن حرف s إذا جاء في نهاية الكلمة في اللغة البرتغالية يُنطق بصورة مشابهة لنطق sh في اللغة الإنجليزية أو حرف ش في اللغة العربية، ليكون النطق الصحيح للاسم الثاني هو فيرنانديش وليس فيرنانديز، والاسم بالكامل هو برونو فيرنانديش.