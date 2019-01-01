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بافيتمبي غوميز

ما هو النطق الصحيح لجوميز؟ المهاجم الفرنسي للهلال السعودي

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على الرغم أنه انضم للهلال في الصيف الماضي، ولكنه أصبح من المفضلين لجمهور الزعيم السعودي، لذا يجب على عشاق الفريق معرفة كيفية نطق اسمه بالشكل الصحيح

أبانوب صفوت

أعلن فريق الهلال السعودي في الصيف الماضي عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز قادماً من صفوف جالاطة سراي التركي وذلك لمدة موسمين في صفقة كلفت خزائن الموج الأزرق ما يقرب من 14 مليون يورو.

بدأ جوميز مسيرته الكروية مع فريق سانت إيتيان حيث ترترع في الفئات العمرية الصغيرة للفريق قبل أن ينتقل إلى الغريم ليون وبعد تألقه معهم انتقل لسوانزي سيتي ليشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم عاد إلى الدوري الفرنسي مجدداً بعد إعارته إلى مارسيليا ومنه إلى الدوري التركي من بوابة جالاطة سراي.

ويضع الهلال السعودي أمالاً عريضة على جوميز من أجل مساعدته على تحقيق حلم لقب دوري أبطال آسيا خاصةً مع الخبرات الكبيرة التي يمتكلها.

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ما هو النطق الصحيح لاسم بافيتيمبي قوميز 'bafetimbi gomis'؟

الاسم باللغة الإنجليزية
 bafetimbi gomis
الكتابة الشائعة
 بافيتيمبي جوميز أو قوميز
النطق الصحيح
 بافيتيمبي جوميس
الكتابة الأفضل
 بافيتيمبي جوميس

إذا عُدنا لكتابة اسم مهاجم الهلال السعودي الجديد باللغة الإنجليزية سنجده "bafetimbi gomis"، ولنطقه بشكلٍ أسلم يجب تقسيمه إلى أكثر من مقطع للتعرف على الطريقة المثلى لذلك.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "bafetimbi":

  • bafetimbi= بافيتيمبي

لا يوجد أي صعوبة تُذكر في نطق الاسم الأول للمهاجم الفرنسي، حيث ينطق bafetimbi  بالفرنسية كما هي بالإنجليزية تماماً وهي بافيتيمبي.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني  "gomis":

  • gomis= جوميس

بالنسبة للاسم الثاني، تقع المشكلة في تعريب الخليجيين لحروف g أو j إلى حرفي القاف أو الكاف، على الرغم أن النطق الصحيح لحرف g بالفرنسية هو جيم، وبالنسبة للحرف الأخير في الكلمة وهو s فهو ينطق كما السين في العربية وليس زين، ليكون النطق الصحيح للاسم الثاني بالكامل هو جوميس وليس جوميز أو قوميز.

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