النصر ينتظر .. وأمرابط لم يرد!

هل يستمر أمرابط مع النصر؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن تطورات موقف المغربي نور الدين أمرابط مع نادي النصر مؤخرًا، سواء بالاستعداد للرحيل أو تمديد العقد.

نور الدين أمرابط انتهى عقده مع النصر ولم يكشف أي من الطرفين للوصول إلى أي اتفاق بشأن التجديد أو الرحيل بشكل نهائي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم السبت، أن النصر يسعى للإبقاء على نور الدين أمرابط داخل صفوف العالمي.

وأشارت الصحيفة خلال تقريرها إلى أن النصر قدم بالفعل عرضًا للمغربي أمرابط لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة والبقاء في الموسم الجديد.

وكشفت "اليوم" أن العرض المقدم من النصر إلى أمرابط يصل إلى 6 أشهر، حتى نهاية العام الجاري، ولكن اللاعب لم يرد على العرض حتى الآن.

نور الدين أمرابط من أفضل اللاعبين المحترفين الذين تواجدوا في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الأخيرة لما قدمه مع النصر.