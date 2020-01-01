النصر ينتظر تحديد موقف الاتحاد الآسيوي من مباراة سباهان الإيراني

خاطب الاتحاد السعودي لكرة القدم، نظيره الاتحاد القاري إمكانية تأجيل مباراة النصر أمام سباهان الإيراني

تنتظر إدارة نادي النصر السعودي قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الفريق المُقبلة في منافسات دوري أبطال آسيا أمام نادي سباهان الإيراني، ضمن منافسات دور المجموعات.

وخاطب الاتحاد السعودي لكرة القدم، نظيره الاتحاد القاري لبحث إمكانية تأجيل مباراة النصر أمام سباهان الإيراني أيضًا في الجولة المقبلة، على أن يصدر القرار اليوم.

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وأخبر اتحاد القدم إدارة النادي العاصمي بالإبقاء على الحجوزات وترتيبات الفريق في موعدها حال رفضت لجنة المسابقات الآسيوية التأجيل.

وكان فريق سباهان الإيراني اختار مدينة طشقند الأوزبكية أرضاً محايدة للعب مباراته أمام النصر في الجولة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

وياتي هذا الطلب إسوة بقرار الاتحاد الآسيوي الموافقة على طلب نادي التعاون بتأجيل مواجهة برسبوليس الإيراني المقرر إقامتها الاثنين المقبل ضمن الجولة الـ 3 من دوري أبطال آسيا بسبب فيروس “كورونا”.

وكان نادي التعاون قد طلب تأجيل مباراة برسبوليس الإيراني المحددة الاثنين القادم 2 مارس المقبل في دبي نظراً للوضع الصحي في إيران بعد فيروس "كورونا" وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.

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يذكر بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ النادي بخطاب رسمي عن اعتذار الاتحاد الكويتي عن استضافة مباراة الإياب مع برسبوليس بسبب فيروس كورونا.