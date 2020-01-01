النصر يكشف موقفه النهائي من العروض التركية والبرازيلية لضم جوليانو

هل يوافق النصر على رحيل محترفه جوليانو خلال الفترة القادمة؟

تلقى نادي النصر، عروضًا من أندية برازيلية وتركية مؤخرًا، من أجل الحصول على خدمات البرازيلي جوليانو دي باولا، صانع ألعاب العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد جوليانو واحدًا من أهم العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني للنصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في تشكيلته الأساسية، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن إدارة النصر، رفضت الدخول في أي مفاوضات، بشأن العروض البرازيلية والتركية، لضم جوليانو.

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وتتمسك إدارة النصر والجهاز الفني للفريق، باللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا، ويرفضان أي عروض مقدمة من أجل رحيله عن العالمي خلال الفترة القادمة.

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ويرتبط جوليانو بعقد مع النصر حتى يونيو 2021، حيث يقدم مستويات أكثر من رائعة رفقة العالمي، حيث يسعى مسؤولو النادي للحفاظ عليه خلال السنوات المقبلة.

ويشهد النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية حاليًا توقفًا، ضمن الإجراءات الاحترازية، من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.