النصر يُقدم 3 لاعبين لضمه .. الأهلي يُوافق وغريب ينتظر الهلال

تضارب كبير في الأخبار حول مستقبل نجم الأهلي

مازالت الأخبار تتضارب بشدة حول مستقبل عبد الرحمن غريب نجم النادي الأهلي، لكن الأمر المؤكد هو رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق هذا الصيف لرفضه اللعب في دوري الدرجة الأولى السعودي الموسم القادم.

الأهلي كان قد توج موسمه الكارثي في الموسم الأخير من الدوري السعودي بالتواجد في المركز الـ15 من جدول الترتيب والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، وهو ما أدى إلى طلب عدد من نجومه الرحيل عنه الموسم القادم بالإعارة أو الانتقال النهائي وعلى رأسهم الجناح السعودي.

ما هي تطورات مستقبل غريب مع الأهلي؟

الحديث بدأ فور هبوط الأهلي إلى دوري يلو، حيث أكدت المصادر الصحفية رغبة غريب في الرحيل وعدم لعب الموسم القادم بقميص الراقي.

اللاعب ارتبط بانتقاله معارًا للوحدة والنصر، وقيل أنه اختار الاتحاد لرغبته البقاء في جدة، ومن ثم أكدت قناة 24 الرياضية أن الاتفاق بات وشيكًا بين النصر والأهلي على انتقال غريب بالإعارة لموسم واحد.

الجناح السعودي سافر مع الفريق إلى تركيا حيث يُقيم معسكره الخارجي استعدادًا للموسم القادم، وقد توجه وكيله جراح الظفيري إلى هناك خلال الأيام الأخيرة وجلس مع المسؤولين وأبلغهم رغبة موكله اللعب خارج الفريق الموسم القادم.

الظفيري أكد لإدارة الأهلي أن غريب يخشى من تأثير اللعب في دوري يلو سلبًا على فرصه في التواجد مع المنتخب السعودي خلال نهائيات كأس العالم 2022، لكن الأهلي أبلغ الوكيل بتمسكه باستمرار اللاعب معه، خاصة في ظل ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2025.

الصرامي: النصر قدم 3 لاعبين مقابل غريب

سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر كشف عن تفاصيل العرض النصراوي لضم غريب من الأهلي، والذي يتضمن انتقال 3 لاعبين سعوديين للنادي الجداوي.

الإعلامي البارز أكد أن النصر عرض على الأهلي انتقال الثلاثي أيمن يحيى وعبد الفتاح آدم وعبد الفتاح عسيري، مشيرًا إلى موافقة الراقي على العرض لكن مع رفض اللاعب له لأنه يُفضل ارتداء قميص الهلال.

وأضاف "الظفيري وكيل غريب متواجد في تركيا الآن، اللاعب يرغب في مغادرة الأهلي لرفضه اللعب في دوري الدرجة الأولى، لديه عرضين الآن".

تابع "النصر عرض تقديم أيمن يحيى وعبد الفتاح آدم وعبد الفتاح عسيري مقابل الحصول على غريب، اللاعب يُفضل الذهاب للهلال وينتظر فتح باب القيد له، فيما الإدارة تُفضل انتقاله للنصر. الأيام القادمة ستكشف أين سيؤول مصيره".

يُشار إلى أن أيمن يحيى أمضى النصف الأخير من الموسم الماضي مع الأهلي معارًا من النصر، وقد قدم أداءً جيدًا جدًا.