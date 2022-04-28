النصر يقدم عرضًا مغريًا لضم مهاجم الأهلي المصري

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي محمد شريف مهاجم النادي الأهلي المصري عرضًا من نادي النصر السعودي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمد شريف يعد واحدًا من أفضل وأهم المهاجمين في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث حصل على لقب هداف الدوري المصري الممتاز.

وأشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن نادي النصر قدم عرضًا مقابل 3 ملايين دولار للنادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات محمد شريف بشكل نهائي.

وأضافت الصحيفة أن النصر وضع أيضًا خيار التعاقد مع شريف على سبيل الإعارة، مقابل مليون و250 ألف دولار، مع أحقية شراء العقد بشكل نهائي.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن النصر طلب من الأهلي سرعة الرد على العرض، من أجل إنهاء كافة الإجراءات، أو البحث عن مهاجم بديل حال رفض القلعة الحمراء.

وقامت شركة الكرة بالنادي الأهلي، بإبلاغ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للمارد الأحمر بالعرض السعودي، وطلبت منه تحديد موقفه قبل بداية شهر مايو المقبل.

النصر يدرس تقديم عرضًا لا يقاوم لضم رودريجيز

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني موقفه من محمد شريف، والذي يعد واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها خلال الأيام القادمة.