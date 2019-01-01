الانتقالات

النصر يقترب من ضم هداف الدوري التركي

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صفقة قوية للنصر قبل بداية الموسم الجديد
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

اقترب نادي النصر السعودي، من التعاقد مع مباي دياني لاعب نادي جالطة سراي التركي هذا الأسبوع.

نيانج ظهر بشكل جيد مع منتخب السنغال في أمم إفريقيا 2019، وهو ما لفت أنظار النصر تجاهه، لتقرر إدارة النادي التعاقد معه.

تقارير صحفية أكدت وجود مفاوضات مكثفة بين النصر وجالطة سراي، من أجل حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.

ومن المتوقع أن يدفع النادي السعودي مبلغ 14 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الدولي السنغالي.

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وساهم دياني في تأهل بلاده لنهائي أمم إفريقيا، حيث خسر أسود التيرانجا اللقب أمام الجزائر في النهائي بهدف نظيف.

يذكر أن صاحب الـ27 عاماً شارك في 36 مباراة مع فريقه الموسم الماضي، سجل خلالهم 31 هدف وصنع 4 آخرين، وحصل على لقب هداف الدوري التركي.

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