النصر يفك نحس "السوبر السعودي".. تعرف على تاريخه مع البطولة

النصر يحقق البطولة على حساب التعاون

حقق النصر السعودي بطولة السوبر على حساب التعاون، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

النصر حقق البطولة بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي أمام التعاون، بهدف لكل فريق خلال الوقت الأصلي حيث اتجه الثنائي إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

العالمي تمكن من تحقيق البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد أن عاندته البطولة لمرتين سابقتين، حيث وصل إلى المباراة ولكن لم يحالفه الحظ.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، ضياع كأس السوبر من النصر في مرتين سابقتين وتحقيقه لأول مرة في تاريخه الموسم الحالي.

النصر خسر لقب السوبر السعودي عام 2014 أمام الشباب بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي والإضافي، وانتهت بنتيجة 4 – 3.

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وفي الموسم التالي أيضًا خسر لقب السوبر السعودي، أمام الهلال بعد أن خسر اللقاء بهدف دون رد أحرزه وقتها البرازيلي كارلوس إدواردو.

وأخيرًا، حقق النصر البطولة على حساب التعاون في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت، معلنًا مواصلة تحقيق موسمًا ناجحًا رفقة البرتغالي فيتوريا.