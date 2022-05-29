النصر يفقد لاعبان في مواجهة الحزم

النصر يعاني من الغيابات

يستعد فريق نادي النصر لمواجهة نظيره الحزم، بالجولة 29 "قبل الأخيرة" من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 18 يونيو المقبل.

وكان النصر قد تعادل في الجولة 28 أمام الأهلي بهدف لمثله، في مباراة بالكلاسيكو، باللقاء الذي أقيم أمس السبت.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن النصر سيفقد الثنائي منصور الشمري وأنسيلمو عن مباراة الحزم القادمة، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

ثنائي النصر حصل كلًا منهما على بطاقة صفراء أمام الأهلي أمس السبت، بالجولة 28 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثالث بترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة، ويأتي خلفه الشباب بالمركز الرابع برصيد 53 نقطة.

وشهدت مباراة النصر الماضية أمام الأهلي، غياب الثنائي فينسنت أبو بكر المهاجم الكاميروني، وزميله عبد الفتح آدم.

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وجاء غياب أبو بكر وآدم بسبب عدم الجاهزية البدنية، بعد عودتهما من الإصابة التي تعرض لها الثنائي مؤخرًا.