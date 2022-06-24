هل يضم نادي النصر الجناح البرازيلي؟

كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي النصر في مفاوضات مع نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، من أجل ضم جناحه مارلوس روميرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النصر يفاوض جناح أتلتيكو مينيرو

كشف الإعلامي التركي "أكرم كونور"، عن دخول نادي النصر في مفاوضات مع نادي أتلتيكو مينيرو من أجل ضم جناحه مارلوس مع بداية الموسم المقبل.

وكتب أكرم عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يكشف خلالها عن تفاوض النصر مع مارلوس من أجل ضمه.

وجاء نص تغريدة أكرم كالآتي: "يجري نادي النصر محادثات لنقل البرازيلي مارلوس من أتلتيكو مينيرو".

🚨 Al Nassr FC is in talks to transfer the Brazilian Marlos from Athletico-PR. 🇧🇷 #Athletico #النصر pic.twitter.com/XnDaaXHD4o — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 24, 2022

لماذا يفاوض النصر جناح أتلتيكو مينيرو؟

أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادي النصر يفكر في الاستغناء عن عدد من لاعبيه الأجانب، من أجل إجراء عمليات إحلال وتجديد في صفوفه.

نادي النصر يريد الاستغناء عن عدد أيضًا من لاعبيه المحليين، بهدف تجديد دماء الفريق، استعدادًا للموسم المقبل، من أجل العودة لمنصات التتويج بعد خروج الفريق من الموسم الحالي بدون أي بطولة.

ومن المرجح أن يحل مارلوس بدلًا من الأرجنتيني جونزالو مارتينيو "بيتي"، الذي أكدت أيضًا التقارير بأنه اقترب من الرحيل وسط اهتمام من بعض الأندية الإماراتية به.

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